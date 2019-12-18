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В Раде отвергли изменения Зеленского по децентрализации – что теперь

18 декабря 2019, 23:25

Законопроект о децентрализации Украины провалился на рассмотрении комитета ВР.

Децентрализация Украины – Комитет Рады дерзко отверг изменения Зеленского – что дальше
Децентрализация Украины – Комитет Рады дерзко отверг изменения Зеленского – что дальше / УНИАН

Децентрализация Украины застопорилась – хотя и некритично.

Комитет Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства документ №2598 о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти (который Зеленский внес в Верховную Раду 13 декабря) не поддержал.

Как уточнил у себя в Facebook член комитета местного самоуправления Роман Лозинский, из 28 членов комитета проголосовали за лишь одиннадцать человек, то есть меньше половины.

Воздержались шестеро, высказались против двое, а трое – в голосовании участия не принимали. Еще 6 депутатов во время голосования отсутствовали.

Лозинский пояснил, что законопроект предлагает:

  • отмену особого статуса Севастополя,
  • возможность объединения/ликвидации областей простым большинством Рады,
  • безлимитные полномочия префекта,
  • возможность для президента останавливать полномочия мэров без решения судов.

"Решение комитета в целом дело рекомендательное. Каким оно (это решение – ред.) не было. Рада голосует, не обязательно учитывая позицию комитета", – пояснил депутат в комментариях.

И добавил, что, вероятно, парламент рассмотрит данный законопроект уже завтра.

Напомним, оккупантов Крыма взбесил закон Зеленского о децентрализации. Конституция Украины "устарела почти на шесть лет", считают они.

Децентрализация - это...

Комплекс изменений в существующее по состоянию на начало 2014-го года законодательство Украины, основной целью которого является передача значительных полномочий и бюджетов от государственных органов органам местного самоуправления. Комплекс мероприятий по реформе децентрализации стартовал в 2014-м году, вскоре после Евромайдана.

Главной целью реформы является передача значительной части полномочий, ресурсов и ответственности от органов исполнительной власти органам местного самоуправления. Кроме законодательных изменений по делегированию полномочий, реформа предусматривает изменение роли районов и их укрупнение: вместо нескольких десятков районов в каждой области будет создано около 100 районов во всех областях в целом. Уровнем ниже будет находиться новая административная единица — объединённая территориальная громада — объединение ряда сёл, посёлков или городов. 

Президент Владимир Зеленский опубликовал текст проекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

При этом законопроект за номером 2259, инициатором которого является Владимир Зеленский, не слишком отличается от законопроекта №2217, инициатором которого выступал предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Несмотря на это, законопроект Зеленского подвергся критике со стороны команды Порошенко за те же пункты, которые существовали в законопроекте самого экс-главнокомандующего.

Отличия в документах малосущественны: так, у Порошенко в документе про префектов говорится, что они осуществляют исполнительную власть в районах и областях в Киеве и Севастополе, префекта назначает на должность и увольняют с должности по представлению Кабмина, префект является государственным служащим, совершает надзор за исполнением Конституции, координирует деятельность территориальных органов власти, выдает акты. У Зеленского же в законопроекте указывается, что "представителями государства в округах и областях и городе Киеве являются префекты, они назначается на должность и увольняется президентом Украины по представлению Кабмина, префект является государственным служащим, совершает активный надзор за исполнением Конституции, координирует деятельность территориальных органов власти, выдает акты.

В законопроекте Зеленского нету пункта, согласно которому префект координирует деятельность государственных программ и указывается срок пребывания (3 года), тогда как в законопроекте Порошенко сроков вообще не было.

Критике в законопроекте Зеленского подверглась норма №144, в которой указывается, что префекты могут останавливать решения местных советов, а президент может распускать органы местного самоуправления (после решение конституционного суда). В случае положительного решения Верховная Рада после подачи президента может досрочно приостановить полномочия главы громады. В том же пункте №144 авторства Порошенко указывалось, что префекты могут могут останавливать решения местных советов обращением в КС, после чего Рада после подачи президента может распустить полномочия органов местного самоуправления и назначить досрочные выборы.

децентрализация Роман Лозинский
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