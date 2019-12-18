В Раде отвергли изменения Зеленского по децентрализации – что теперь

Децентрализация Украины – Комитет Рады дерзко отверг изменения Зеленского – что дальше / УНИАН

Децентрализация Украины застопорилась – хотя и некритично.

Комитет Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства документ №2598 о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти (который Зеленский внес в Верховную Раду 13 декабря) не поддержал.

Как уточнил у себя в Facebook член комитета местного самоуправления Роман Лозинский, из 28 членов комитета проголосовали за лишь одиннадцать человек, то есть меньше половины.

Воздержались шестеро, высказались против двое, а трое – в голосовании участия не принимали. Еще 6 депутатов во время голосования отсутствовали.

Лозинский пояснил, что законопроект предлагает:

отмену особого статуса Севастополя,

возможность объединения/ликвидации областей простым большинством Рады,

безлимитные полномочия префекта,

возможность для президента останавливать полномочия мэров без решения судов.

"Решение комитета в целом дело рекомендательное. Каким оно (это решение – ред.) не было. Рада голосует, не обязательно учитывая позицию комитета", – пояснил депутат в комментариях.

И добавил, что, вероятно, парламент рассмотрит данный законопроект уже завтра.

Напомним, оккупантов Крыма взбесил закон Зеленского о децентрализации. Конституция Украины "устарела почти на шесть лет", считают они.