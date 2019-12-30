Блогер назвал разницу в отношении Зеленского и Порошенко к войне на Донбассе

Петр Порошенко и Владимир Зеленский по-разному относятся к войне на Донбассе, сказал блогер / Reuters

Блогер, волонтер Юрий Касьянов заявил, что отношение президента Владимира Зеленского к войне на Донбассе отличается от того, каким оно было у экс-президента Петра Порошенко.

Порошенко на президентском посту вел политику "ни войны, ни мира", а Зеленский изначально заявил, что Украина воевать не будет, что мы - за мир, рассказал активист Главреду.

Собеседник отметил, что бывший глава государства тоже говорил, что он - "президент мира", однако не предпринимал никаких шагов в сторону примирения. "Нынешний президент действует иначе", - добавил волонтер.

По его мнению, что бы украинский лидер ни пытался делать, у него будут связаны руки - и Минскими соглашениями, и сильным крылом патриотически настроенных людей в нашей стране.

"Потому как бы Зеленский ни хотел закончить войну, помириться с Россией, предоставить какие-то преференции оккупированным территориям, в первую очередь - коллаборантам, он вынужден действовать с оглядкой на мнение людей, которые воевали за Украину", - добавил Касьянов.

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины, ветеран антитеррористической операции, волонтер Мирослав Гай указал на ошибку Владимира Зеленского по Донбассу. Офицер ВСУ считает ошибкой президента то, что он продолжает вести переговоры с Россией, несмотря на невыполнение страной первых пунктов Минских договоренностей, которые обязывают отвести тяжелое вооружение и прекратить огонь.