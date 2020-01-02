Аналитик рассказал о трагедии Зеленского

Владимир Зеленский искренне желает добра своей стране, но он не знает, как этого достичь, полагает аналитик / Reuters

Трагедия президента Владимира Зеленского заключается в том, что он очень хороший и искренне желает добра Украине, но он не знает, как этого достичь.

В отличие от экс-президента Петра Порошенко, нынешний лидер страны очень искренний и совершенно не жадный, рассказал политический аналитик Александр Кочетков Главреду.

По его мнению, если глава государства не осознает необходимость переформатирования своего окружения и исполнительной власти, не решит проблему отсутствия стратегического видения ситуация, то он повторит судьбу бывшего президента Виктора Ющенко.

"…участь Януковича (экс-президент Виктор Янукович - Ред.) Зеленскому не грозит - бежать из страны ему вряд ли придется, потому что он не ворует и не хочет этого делать, не строит схем ради собственного обогащения - ему попросту не от чего бежать…", - добавил собеседник.

Напомним, политолог, социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко считает, что главным достоинством Владимира Зеленского является любовь к народу украинского государства.