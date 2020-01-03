Это Путин виноват: в Раде ответили Польше и Израилю на упреки из-за Бандеры / facebook.com/politicalpartynationalcorps/

Израиль и Польша не совсем корректно сформулировали свои заявления, когда осудили баннер с Бандерой в центре Киева. Представители этих стран ложно представляют себе деятельность УНР и ОУН, заявил глава группы Рады по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий.

В частности, дипломаты этих стран выразили обеспокоенность тем, что в Украине чествуют тех, кто "активно пропагандировали этнические чистки". Конкретные фамилии, впрочем, не назывались.

"Какие этнические чистки мог пропагандировать, например министр правительства УНР Иван Липа, который родился в Керчи, а умер в 1923 году в Винниках под Львовом? Ничего подобного не было. Да и позиции Бандеры и Мельника были противоположными. Если кто-то и разжигает антисемитизм и межнациональную рознь, то это Владимир Путин, который вот только что обвинил в антисемитизме весь польский народ", - заявил Княжицкий у себя в Facebook.

Читайте такжеУкраину обвинили в наибольшем антисемитизме в ЕвропеУкраинский депутат настаивает, что "мы по-разному относимся к различным действиям украинских исторических фигур, но всегда будем уважать борцов за свободу Украины".

При этом он подчеркнул, что в Украине уровень антисемитизма значительно ниже, чем в Польше. К тому же украинцы считают поляков самыми близкими друзьями из всех народов.

Как ранее сообщалось, в Киеве 1 января по случаю дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры состоялось традиционное факельное шествие, на котором собралось несколько тысяч участников.

Также в центре Киева на шествии в честь дня рождения Степана Бандеры присутствовал журналист российского пропагандисткого агентства Ruptly.

Напомним, в Германии отреагировали на слова Путина о сотрудничестве Польши и немецких нацистов. По словам посла Германии в Польше Рольфа Никеля, СССР вместе с Адольфом Гитлером делили Польшу.