В Украине запустили е-Малятко: какие услуги включает и кто сможет воспользоваться

Услуга е-Малятко уже заработала в Харькове. Она предоставляет 10 услуг для родителей новорожденных в одной услуге от государства.
В Харьковском городском перинатальном центре Министерство цифровой трансформации Украины уже запустило услугу е-Малятко.
"Харьков - первый украинский город, где новоиспеченные родители могут воспользоваться комплексной услугой е-Малятко. Сегодня первые родители получили эту услугу без очередей и лишней бюрократии в Харьковском городском перинатальном центре ", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
В ведомстве уточнили, что е-Малятко предоставляет 10 услуг для родителей новорожденных в одной услуге от государства. Сейчас она доступна в тестовом режиме в Харькове.
В Министерство цифровой трансформации Украины добавили, что в январе услугу планируют запустить еще в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.
Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook написал, что "будет работать одна-единственная заявка, по которой родители смогут получить 10 услуг просто в роддоме или онлайн на сайте "Дія".
Премьер указал, какими услугами смогут воспользоваться родители новорожденных:
- Государственная регистрация рождения ребенка;
- Регистрации места проживания родившегося ребенка;
- Назначение пособия при рождении ребенка;
- Регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;
- Регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
- Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
- Определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
- Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
- Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
- Назначение пособия многодетным семьям.
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