В Украине запустили е-Малятко: какие услуги включает и кто сможет воспользоваться

В Украине запустили новую услугу для родителей новорожденных / REUTERS

В Харьковском городском перинатальном центре Министерство цифровой трансформации Украины уже запустило услугу е-Малятко.

"Харьков - первый украинский город, где новоиспеченные родители могут воспользоваться комплексной услугой е-Малятко. Сегодня первые родители получили эту услугу без очередей и лишней бюрократии в Харьковском городском перинатальном центре ", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В ведомстве уточнили, что е-Малятко предоставляет 10 услуг для родителей новорожденных в одной услуге от государства. Сейчас она доступна в тестовом режиме в Харькове.

В Министерство цифровой трансформации Украины добавили, что в январе услугу планируют запустить еще в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook написал, что "будет работать одна-единственная заявка, по которой родители смогут получить 10 услуг просто в роддоме или онлайн на сайте "Дія".

Премьер указал, какими услугами смогут воспользоваться родители новорожденных:

Государственная регистрация рождения ребенка; Регистрации места проживания родившегося ребенка; Назначение пособия при рождении ребенка; Регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения; Регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов; Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; Определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой; Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины; Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре; Назначение пособия многодетным семьям.

Ранее Главред писал, что в Запорожье 15-летняя девушка родила в свой день рождения двойню.

Также напомним, на Киевщине девушка родила в многоэтажке и вышвырнула ребенка из окна.