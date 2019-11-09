В Запорожье 15-летняя девушка родила в свой день рождения двойню

Родители не планируют отказываться от близнецов / Фото: скриншот видео ТСН

В Запорожской области в селе Беленькое 15-летняя девушка родила двоих мальчиков.

Как говорится в сюжете ТСН, малыши появились на свет на 33 неделе беременности и находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Внезапные роды произошли в день рождения девушки, кесарево сечение врачи сделать не успели. 21-летний отец детей и бабушка находятся в больнице и поддерживают роженицу. От Андрея и Саши – так назвал малышей – они отказываться не намерены.

По словам врачей, у одного мальчика трещина в легком и гематомы, у второго надрыв легких. Новорожденные нуждаются в длительной и дорогостоящей реабилитации. У семьи средств недостаточно, поэтому собирать деньги на лечение помогают волонтеры и все неравнодушные.

Новоиспеченные родители начали жить в гражданском браке, когда им было 13 и 19 лет. Они уверяют, что малыши желанные и ждут их возвращения здоровыми домой.

Напомним, ранее в Ровно в Областной перинатальный центр поступила 12-летняя беременная девочка ромской национальности, которая в течение нескольких часов родила естественным путем мальчика.