"Друг" Путина собрался с визитом в Украину

Эммануэль Макрон / Reuters

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар провел встречу с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном. В ходе встречи дипломаты обсудили подготовку визита французского президента Эммануэля Макрона в Киев.

Отмечается, что визит Макрона в Украину обсуждался в рамках двустороннего диалога в 2020 году.

"Обсуждены ключевые элементы двустороннего диалога в 2020 году. Основной приоритет - подготовка официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину", - сообщили в пресс-службе МИД Украины в Facebook.

Стоит отметить, что на данный момент дата официального визита президента Франции неизвестна.

Как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Россия "захватила Украину", однако призвал не ждать решения замороженных конфликтов.