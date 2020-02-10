"Есть люди опаснее": политолог из РФ объяснил, почему стоит бояться отставки Путина

Владимир Путин / Reuters

Российский политолог Валерий Соловей рассказал о последствиях возможного ухода Владимир Путина с поста президента России. По словам эксперта, такое решение приведет к кризису, который уже начался.

"После ухода Путина ничего апокалиптического в России не случится. Будет политическая сумятица, кризис. Внесение поправок в российскую Конституцию – это начало политического кризиса. Система госуправления ставится под сомнение. Кризис приобретет открытые формы, но к гражданской войне это не приведет", – рассказал Соловей в комментарии Обозревателю.

При этом он указал, что намного важнее ответ на вопрос, кто станет новым "хозяином Кремля".

"Если будет более-менее реалистическое правительство, оно урегулирует отношения с Украиной и с окружающим миром. Не внешняя политика будет для него приоритетом, а решение внутренних задач. Однако в Кремле есть люди, гораздо более опасные для мира, чем Путин", - подчеркнул политолог.

Как ранее сообщал Главред, директор Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел Украины Сергей Корсунский сообщил, что в Российской Федерации президент Владимир Путин приступил к решению сразу нескольких стратегических задач.