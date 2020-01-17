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"Игра с преемником": Пономарев рассказал, как Путин "морочит голову" российской элите

17 января 2020, 06:12

Если Владимир Путин потеряет власть, то может подвергнуться международному преследованию.

Путин
Владимир Путин боится потерять власть / УНИАН

Хозяин Кремля Владимир Путин боится потерять власть, и для того, чтобы ее сохранить, он "выкручивает" российское законодательство. Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его словам, сейчас больше всего обсуждается транзит власти.

"Путин просто морочит голову российской элите (…) Все гадают, что он будет делать в 2024 году. Мало кто сомневается, что Путин останется у власти. Но никто не понимает, каким образом он это сделает", - сказал Пономарев в интервью Гордону.

Экс-депутат Госдумы также объяснил суть предложенной поправки в Конституцию РФ об ограничении числа президентских сроков. Предлагается убрать оттуда слово "подряд".

"Если бы эта поправка действовала, то сейчас бы Путин не мог быть президентом. А так он играет в игру с преемником – ушел ненадолго в отставку, а потом опять пришел", – отметил Пономарев.

Он считает, что скорее всего возможны два варианта: "Первый – Путин пересаживается в какое-то другое кресло (спикера Госдумы или председателя Госсовета), которое набирает вес. Второй – происходит объединение с Беларусью, и он баллотирует на пост президента объединенной страны".

Пономарев также уверен, что уход Путина из власти маловероятен, так как в этом случае он потеряет государственный иммунитет и вполне может столкнуться с международным преследованием.

"Поэтому ему просто страшно уйти", – резюмировал экс-депутат Госдумы.

Читайте такжеОперация "преемник Путина": что значит послание главы РФ и отставка МедведеваНапомним, бывший посол Британии в России Тони Брентон считает, что президент России Владимир Путин озадачился из-за своей политической судьбы и старается обезопасить себя после 2024 года, когда закончатся его полномочия главы государства.

Как сообщал Главред, после обращения президента РФ Владимира Путина к федеральному собранию, во время которого он предложил внести изменения в Конституцию, правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Позже президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства.

На должность главы правительства Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина. Тот уже согласился.

новости России Владимир Путин Илья Пономарев президент РФ
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