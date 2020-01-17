"Игра с преемником": Пономарев рассказал, как Путин "морочит голову" российской элите

Владимир Путин боится потерять власть / УНИАН

Хозяин Кремля Владимир Путин боится потерять власть, и для того, чтобы ее сохранить, он "выкручивает" российское законодательство. Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его словам, сейчас больше всего обсуждается транзит власти.

"Путин просто морочит голову российской элите (…) Все гадают, что он будет делать в 2024 году. Мало кто сомневается, что Путин останется у власти. Но никто не понимает, каким образом он это сделает", - сказал Пономарев в интервью Гордону.

Экс-депутат Госдумы также объяснил суть предложенной поправки в Конституцию РФ об ограничении числа президентских сроков. Предлагается убрать оттуда слово "подряд".

"Если бы эта поправка действовала, то сейчас бы Путин не мог быть президентом. А так он играет в игру с преемником – ушел ненадолго в отставку, а потом опять пришел", – отметил Пономарев.

Он считает, что скорее всего возможны два варианта: "Первый – Путин пересаживается в какое-то другое кресло (спикера Госдумы или председателя Госсовета), которое набирает вес. Второй – происходит объединение с Беларусью, и он баллотирует на пост президента объединенной страны".

Пономарев также уверен, что уход Путина из власти маловероятен, так как в этом случае он потеряет государственный иммунитет и вполне может столкнуться с международным преследованием.

"Поэтому ему просто страшно уйти", – резюмировал экс-депутат Госдумы.

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Как сообщал Главред, после обращения президента РФ Владимира Путина к федеральному собранию, во время которого он предложил внести изменения в Конституцию, правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Позже президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства.

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