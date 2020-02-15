Социологи назвали возможного триумфатора новых выборов в Раду

Новые выборы в Раду могла бы выиграть партия Слуга народа, выяснили социологи / УНИАН

В феврале 2020 Центр социальных и маркетинговых исследований – Socis – провел исследование и узнал, что если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в ближайшее воскресенье, то триумфатором избирательной гонки стала бы партия Слуга народа.

Слугу народа готовы поддержать 30,1% опрошенных, сообщает Socis.

По данным социологов, второе место на парламентских выборах могла бы занять партия Европейская солидарность, ее поддержали 10,1% респондентов.

Третье место могло бы достаться Оппозиционной платформе – За жизнь – за эту политсилу готовы проголосовать 10% опрошенных.

В Socis добавили, что в десятку лидеров также вошли такие политсилы:

Батькивщина (8,1%);

Сила и честь (2,9%);

Голос (2,5%);

Радикальная партия Олега Ляшко (2,5%);

Гражданская позиция (2,2%);

Оппозиционный блок (1,5%);

Украинская стратегия Гройсмана (1,4%).