Социологи назвали возможного триумфатора новых выборов в Раду

Выборы в Украине не выиграла бы партия Европейская солидарность, выяснили социологи.
В феврале 2020 Центр социальных и маркетинговых исследований – Socis – провел исследование и узнал, что если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в ближайшее воскресенье, то триумфатором избирательной гонки стала бы партия Слуга народа.
Слугу народа готовы поддержать 30,1% опрошенных, сообщает Socis.
По данным социологов, второе место на парламентских выборах могла бы занять партия Европейская солидарность, ее поддержали 10,1% респондентов.
Третье место могло бы достаться Оппозиционной платформе – За жизнь – за эту политсилу готовы проголосовать 10% опрошенных.
В Socis добавили, что в десятку лидеров также вошли такие политсилы:
- Батькивщина (8,1%);
- Сила и честь (2,9%);
- Голос (2,5%);
- Радикальная партия Олега Ляшко (2,5%);
- Гражданская позиция (2,2%);
- Оппозиционный блок (1,5%);
- Украинская стратегия Гройсмана (1,4%).