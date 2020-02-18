Британия резко осадила "марионеток" Путина на Совбезе ООН

Карен Пирс выступила со смелой оценкой действий России / Reuters

Во время сегодняшнего заседания Совбеза ООН, представитель Британии Карен Пирс резко осудила Россию за ее поддержку боевиков ОРДЛО и попытки подорвать суверенитет Украины.

Как пишет Reuters, чиновница обвинила россиян в постоянной лжи о войне на Донбассе, поддержав мирные инициативы украинской стороны.

"Россия вместо того, чтобы сдерживать своих марионеток, предоставляет им личный состав и технику. Ничего не делает, чтобы безопасно доставляли гуманитарную помощь на Донбасс. Единственная цель РФ – подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Они хотят, чтобы Москва, а не сами украинцы, определяли будущее Украины", – заявила Пирс.

Также представитель Британии в ООН назвала условие проведение выборов на Донбассе. По ее словам, голосование может состояться лишь в случае прекращения огня, допуска наблюдателей ОБСЕ и вывода российских войск из Украины.

Бой на Донбассе

Как ранее писал Главред, утром 18 февраля боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения и попытались пересечь линию разграничения, завязался бой. СМИ писали, что бой был под Золотым в зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, и украинские бойцы ушли с небольшого участка фронта.

Также напомним, 18 февраля на заседании СНБО, глава ведомства Алексей Данилов связал эскалацию на Донбассе с отставкой Суркова.