Британия резко осадила "марионеток" Путина на Совбезе ООН

Представительница Британии при Совбезе ООН Карен Пирс прошлась по действиям России на оккупированном Донбассе.
Во время сегодняшнего заседания Совбеза ООН, представитель Британии Карен Пирс резко осудила Россию за ее поддержку боевиков ОРДЛО и попытки подорвать суверенитет Украины.
Как пишет Reuters, чиновница обвинила россиян в постоянной лжи о войне на Донбассе, поддержав мирные инициативы украинской стороны.
"Россия вместо того, чтобы сдерживать своих марионеток, предоставляет им личный состав и технику. Ничего не делает, чтобы безопасно доставляли гуманитарную помощь на Донбасс. Единственная цель РФ – подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Они хотят, чтобы Москва, а не сами украинцы, определяли будущее Украины", – заявила Пирс.
Также представитель Британии в ООН назвала условие проведение выборов на Донбассе. По ее словам, голосование может состояться лишь в случае прекращения огня, допуска наблюдателей ОБСЕ и вывода российских войск из Украины.
Бой на Донбассе
Как ранее писал Главред, утром 18 февраля боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения и попытались пересечь линию разграничения, завязался бой. СМИ писали, что бой был под Золотым в зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, и украинские бойцы ушли с небольшого участка фронта.
Также напомним, 18 февраля на заседании СНБО, глава ведомства Алексей Данилов связал эскалацию на Донбассе с отставкой Суркова.