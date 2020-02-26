Эксперт объяснил, почему Зеленского потянуло к кадрам вроде Тигипко

Сергей Тигипко / УНИАН

Политический эксперт Владимир Фесенко прокомментировал для Главреда активно муссируемую в СМИ информацию о том, что Владимир Зеленский планирует заменить на посту премьера Алексея Гончарука либо Сергеем Тигипко, либо Валерием Хорошковским.

"Зеленский обращается к эффективным руководителям - к людям, которые раньше, на других должностях, продемонстрировали эффективную работу. Он ищет эффективных государственных менеджеров, но обращается к тем кого знает лично. Это - специфика Зеленского, он доверяет людям, с которыми знаком лично и с которыми у него самого положительное отношение", - написал он.

По данным Фесенко, Тигипко и Хорошковский - далеко не единственные опытные чиновники, которым Зеленский с командой предлагают высокие должности.

"И эти двое - не единственные, кому предлагалась должность. Я также слышал, что одной из кандидатур рассматривался и Олег Рафальский, бывший заместитель главы Администрации президента времен Порошенко. Его считают эффективным менеджером по организации документооборота. И он тоже раньше помогал в организации работы Офиса президента. Еще один возможный претендент - Олег Дубина, бывший руководитель Криворожского металлургического комбината и насколько я слышал, он еще в начале украинской карьеры Зеленского в шоу-бизнесе помогал ему - оказывал спонсорскую помощь. Они хорошо знают друг друга и он также имеет репутацию позитивно государственного менеджера", - написал он.

Напомним, накануне в украинских СМИ со ссылкой на источники в Кабмине появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский всерьез рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера и бизнесмена Сергея Тигипко в качестве замены Алексею Гончаруку на посту премьер-министра Украины. Позднее стало известно, что решение о такой кадровой перестановке принято на 99% и будет воплощено в жизнь уже в самое ближайшее время.