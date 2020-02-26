Зеленский развеял все слухи о переговорах с Тигипко

Сергей Тигипко / УНИАН

В некоторых средствах массовой информации появилась информация о том, что политик времен Януковича Сергей Тигипко может занять кресло премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука. Президент Владимир Зеленский прокомментировал данную информацию.

По словам главы государства, он ведет переговоры со многими людьми, в том числе и с Тигипко.

"Я, действительно, со многими людьми сейчас веду собеседования... И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда", - заявил Зеленский в комментарии Радио Свобода в кулуарах форума Age of Crimea.

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

Как ранее сообщал Главред, в СМИ появилась информация, что решение о замене Алексея Гончарука Сергеем Тигипко на посту премьер-министра Украины принято на 99% и будет воплощено в жизнь уже в самое ближайшее время.