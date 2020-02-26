"Не могу сказать": в Кремле рассказали, где приглашение Зеленского на 9 мая

Дмитрий Песков / скриншот

В Кремле прокомментировали отсутствие приглашения на парад 9 мая для президента Украины Владимира Зеленского. По словам спикера российского лидера Дмитрия Пескова, приглашение для главы украинского государства действительно пока не отправляли.

При этом он указал, что рассылка приглашений еще продолжается.

"Действительно, пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому, продолжается рассылка приглашений, однако пока в отношении президента Украины точно не могу сказать", - цитирует глашатая Путина РИА Новости.

Также он отметил, что необходимо уточнить информацию о приглашении Зеленского.

Стоит отметить, что помощник президента РФ Юрий Ушаков пообещал, что Зеленского пригласят на парад к 9 маю.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский не поедет в Москву на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая.