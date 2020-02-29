"Много на себя взял": Пристайко поведал о резких разногласиях с Ермаком

Пристайко рассказал о конфликтах с Андреем Ермаком / УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко, который ранее заявил о готовности уйти в отставку, сделал очередное откровенное признание. На этот раз чиновник поведал о жестких разногласиях с главой Офиса президента Андреем Ермаком из-за многих вопросов внешней политики.

Об этом министр сообщил в интервью "Украина 24 и пояснил, что у Ермака есть "свое видение" внешней политики, которое он постоянно предлагает президенту Владимиру Зеленскому. Этот взгляд на политику министр назвал неортодоксальным.

"Я даю президенту Зеленскому [подход к международным отношениям], скажем, с угла зрения традиционной дипломатии. А как раз Андрей Ермак, он представляет не традиционный, транзакционный подход к внешней политике... Но хочу сказать, что все больше и больше приобретают в мире признаки неортодаксальности внешней политики", – сказал Пристайко.

Говоря о свой отставке, Пристайко сообщил, что заниматься подбором новой кандидатуры на его место может также Ермак. Глава ОП, по словам Пристайко, получил гораздо больше задач, чем имел раньше.

"Он занимался важными направлениями внешней политики. А теперь, когда Ермак стал заниматься всеми вопросами вообще, у него значительно уменьшились сейчас возможности заниматься внешней политикой. Нам есть чем заниматься каждому", – сказал глава Министерства иностранных дел.

При этом он выразил готовность продолжать работу на своей должности даже в условиях влияния главы ОП на внешнеполитический курс президента.

Ранее Главред писал. что Вадим Пристайко заявил о том, что недавняя неудачная попытка конгрессменов от Демократической партии отправить в импичмент президента США ДональдаТрампа ничуть повлияла на отношения между Киевом и Вашингтоном.

Также напомним, Пристайко не исключил войны между Россией и Беларусью. Он считает, что у Беларуси остается два варианта: "с помощью зарубежных партнеров быть благоразумными и спокойными — и проиграть, или начать сражаться прямо сейчас".