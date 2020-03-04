Агрессоры и сепары: МИД прошелся по визиту итальянцев в Крым

МИД Украины прошелся по визитку итальянцев в Крым / РБК-Украина

В МИДе Украины резко ответили на поездку членов муниципалитетов Сицилии во временно оккупированный Россией Крым.

Как пишет ЕП со ссылкой на слова пресс-секретаря ведомства, это нарушает все нормы закона.

"Указанная поездка является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права и подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнула пресс-секретарь министерства.

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По словам чиновницы, посещение итальянцами Крыма направлено в угоду путинскому агрессору и поддерживает его противоправные действия.

Пресс-секретарь напомнила, что в среду, 4 марта, были продлены индивидуальные санкции против лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Что касается отдельно позиции Италии, то во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим итальянские лидеры в очередной раз на высшем уровне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - прокомментировала пресс-секретарь.

Как писал Главред, в США вновь заявили, что не отменят антироссийские санкции, пока РФ не выйдет из Крыма. Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор. По его словам, Вашингтон сохранит и санкции в отношении Восточной Украины.

"Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они (Россия, - Главред) не выйдут из Крыма. Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины. И я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", - цитирует Гилмора пресс-служба Госдепа США.

Также напомним, в МИД Украины заявили, что поездки за рубеж пророссийских деятелей из аннексированного Крыма являются элементом гибридной агрессии и попытками создать видимость благополучия на полуострове. Представительница украинского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году ни один из международных мониторинговых механизмов не получил доступ на полуостров.