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В МИД обвинили Россию: пытается создать ложную реальность по Крыму

1 марта 2020, 16:36

Екатерина Зеленко напомнила о гибридной агрессии России.

Крым

Поездки за рубеж пророссийских деятелей из аннексированного Крыма являются элементом гибридной агрессии и попытками создать видимость благополучия на полуострове, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"Это один из элементов гибридной агрессии России. Мало того, что была предпринята попытка аннексии украинского Крыма, так еще и оккупационная власть пытается создать ложную реальность, дымовую завесу – якобы в условиях оккупации Крым процветает. Для этого используют любые международные площадки, любые мероприятия экономического или культурного характера. Туда пытаются приезжать представители крымской оккупационной власти, чтобы продвигать ложный нарратив о том, что в Крыму все хорошо, с правами человека проблем нет, и вообще на полуострове после оккупации сложилась стабильная, спокойная ситуация. Естественно, это не отвечает действительности", – отметила она в эфире Крым.Реалии.

При этом представительница украинского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году ни один из международных мониторинговых механизмов не получил доступ на полуостров.

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"Это слабое место России в вопросе Крыма: если бы она была готова на самом деле предоставить доступ, почему за шесть лет оккупации никакого мониторинга не было? Россия не дает такой возможности. Одно дело – говорить о своей готовности, другое – конкретные действия. Между тем люди, которые пережили заключение в России или в Крыму, рассказывают, какая там ситуация на самом деле, в какой опасности находятся те, кто пытаются противостоять оккупации полуострова", – добавила Зеленко.

Напомним, ранее сообщалось, что крымские "чиновники" посетили Ниццу и встретились там с мэром.

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