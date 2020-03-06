Запретить паспорта: фанат Путина предсказал возвращение Крыма Украине

Возвращение Крыма к Украине / Alexei Pavlishak/Imago Images

Жители аннексированного Россией Крыма могут взбунтоваться против Кремля. По мнению фаната российского лидера и блогера Александра Горного, причиной бунта на полуострове может стать отсутствие воды летом.

"Крым реально может остаться без воды, а на носу туристический сезон. Уже вчера надо было проложить водовод из Краснодарского края, который бы спас засушливые восточные и северные регионы Крыма, но прощелкали", – рассказал Горный в интервью Эхо Москвы.

При этом он предупредил оккупантов об опасности, потому что у жителей полуострова остались украинские паспорта.

"Так что упрямство Украины по поводу нежелания продавать днепровскую воду может сыграть с ней плохую шутку. Еще раз убеждаюсь, что на территории России должны быть запрещены вторые паспорта, особенно украинские. А если и правда Крым останется летом без воды? Что будем делать Владимир Владимирович? Ведь не менее, чем у половины жителей Крыма на руках действующие украинские паспорта, в том числе у чиновников и их близких…. Люфт он дело такое", – подчеркнул блогер.

Как ранее сообщал Главред, на Тайганском водохранилище Белогорском районе Крыма из-за чрезмерной засухи возникли острова.