Засуха в Крыму: на водохранилище появились острова

Крым ожидает масштабная засуха / Фото: Reuters

На Тайганском водохранилище Белогорском районе Крыма из-за чрезмерной засухи возникли острова.

Как сообщает Крым.Реалии, проблемы с водой на аннексированном полуострове очевидны.

Процесс обмеления на водохранилище активно продолжается. Например, в январе уровень воды еще был достаточно высоким, а в конце февраля уже стали заметны острова.

"Обычно весной после зимних осадков уровень воды в Тайганском водохранилище, напротив, был выше зимнего. Но в этом году зима была мизерной на осадки, а потребление не прекращалось, воду сливали всю зиму. Теперь сливать ничего", рассказал житель Белогорского района Крыма, активист движения Свободный Крым Решад Меметов.

По словам эксперта, под угрозой засухи оказалось и Белгородское водохранилище. Заметно, что водных ресурсов на полуострове надолго не хватит.

/ Фото: Крым.Реалии

Напомним, в аннексированном Российской Федерацией Крыму новая экологическая катастрофа. Так, в селе Кизиловое Балаклавского района исчезло озеро.

Как ранее сообщалось, в аннексированном Крыму нехватка воды, но Сергей Аксенов заверил, что проблем нет.