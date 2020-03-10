"Никто даже не начал обсуждать": Зеленский назвал самую "провальную" реформу

Зеленский / скриншот theguardian.com

Глава государства Владимир Зеленский уверен, что земельная и медицинская реформы будут несомненно завершены.

"Земельная реформа - это реформа и президента, и правительства, мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта (о рынке земель сельскохозяйственного назначения - ред.), в комитетах. Мы закончим эту реформу", - сказал он в интервью Bloomberg.

Также президент отметил, что голосование за закон о земле во втором чтении - это первый этап реформы. Далее нужно будет принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

Также президент считает целесообразным восстановить Министерство аграрной политики.

Читайте также"Роды будут проходить в машине": эксперт шокировал новшествами медреформы с 1 апреля

"Ведь когда такая сложная вещь, как земельная реформа, - нужны отдельные люди в Украине, отдельная организация. Это должен говорить и делать профильный министр", - отметил глава государства.

Зеленский сообщил, что сопротивление медреформе связано с тем, что многие просто не понимают всю суть изменений, которые произойдут.

Так, президент назвал преимущества первого этапа медицинской реформы:

повышение зарплат семейных врачей,

улучшение материально-техническое состояния медучреждений

увеличение прозрачности финансирования системы здравоохранения.

Он отметил, что для правительства недопустимо проваливать коммуникацию в тот момент, когда в стране происходят коренные изменения.

Как ранее писал Главред, судьба второго этапа медреформы решится на этой неделе. Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в пятницу, 13 марта, рассмотрит вопрос об отмене второго этапа медицинской реформы.