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Война на Донбассе: Сивохо вновь отличился скандальным заявлением

18 марта 2020, 22:33

Советник секретаря СНБО назвал конфликт на Донбассе "внутренним".

Сивохо
Сивохо назвал война на Донбассе "внутренним конфликтом" / УНИАН

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в очередной раз отличился своим высказыванием и вновь назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом", который "спровоцировала страна-агрессор".

"У нас гибридная война. Такая форма, когда страна-агрессор провоцирует, а потом поддерживает внутренний конфликт. Страной агрессором у нас признана по закону Российская Федерация", – заявил Сивохо.

"Россия аннексировала Крым и участвовала в начале военных действий на Донбассе", – сказал он в эфире телеканала НАШ, добавив, что власть хочет, чтобы "перестали гибнуть люди со всех сторон".

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Как ранее сообщал Главред, в четверг, 12 марта, во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Киеве вспыхнул конфликт между присутствующими в зале радикалами из Нацкорпуса и Сергеем Сивохо. Тот недавно на телевидении назвал войну, устроенную россиянами на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. Конфликт быстро перешел в потасовку, в ходе которой Сивохо сперва повалили на пол, а затем и вовсе вытолкали из помещения.

Напомним, ранее советник секретаря СНБО Сергей Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения и единства. Один из его помощников Иван Толкачев заявлял  - платформа создана в ходе выполнения задач, сформулированных президентом Зеленским по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса.

Сергей Сивохо новости Украины СНБО новости Донбасса
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