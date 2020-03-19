"Кнопкодавство" коронавирусного Шахова: у Зеленского поставили точку в скандале

Сергей Шахов / Фейсбук

С народным депутатом из группы Доверие Сергеем Шаховым связались представители Офиса президента Владимира Зеленского и обсудили инцидент, связанный с его карточкой во время голосования на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта.

"Офис Президента уже обсудил ситуацию с господином Шаховым и выяснил недоразумение", - сообщает движение ЧЕСТНО.

В сообщении подчеркивается, что Шахов не был зарегистрирован на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта, карта нардепа не голосовала, однако она была вставлена в слот на рабочем месте. Предполагается, что ее вставил кто-то из коллег парламентария.

Напомним, в своем видеообращении Зеленский заявил, что намерен провести расследование в отношении заболевшего коронавирусом нардепа Сергея Шахова, который не ходил на заседания из-за болезни, но его карточка голосовала.

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В ответ Шахов заявил, что его карточка не была зарегистрирована в Верховной Раде.

В свою очередь в Верховной Раде сообщили, что Шахов не присутствовал на внеочередном заседании Рады 17 марта и не принимал участие в голосовании.