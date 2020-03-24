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Кабмин тормозит: Рада перенесла внеочередное заседание

24 марта 2020, 23:57

Парламент назначил заседание ориентировочно на субботу, 28 марта.

Верховная Радо
Верховная Рада вновь перенесла дату внеочередного заседания / УНИАН

По информации журналистов, внеочередное заседание Рады, на котором планируют рассмотреть вопрос о введении режима чрезвычайного положения в Украине, вновь перенесли.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на свой источник в парламенте, внеочередное заседание парламента перенесли на субботу, 28 марта. По словам источника, такое решение было принято в связи с тем, что не успели подготовить весь пакет законопроектов.

"Переслать ориентировочно на субботу. Не весь пакет законопроектов подготовили", - сообщил источник.

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В интервью LIGA.net замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук подтвердила, что запланированное на 26 марта внеочередное заседание Верховной Рады переносится предварительно на конец недели. По ее словам, внеочередное заседание может состояться в субботу, 28 марта.

"Ждем регистрации законопроектов по противодействию последствиям пандемии, также Кабинет министров готовит изменения в бюджет", - сообщила Кравчук.

Другой собеседник LIGA.net в руководстве СН сообщил, что перенос внеочередного заседания связан с неготовностью законопроектов.

"Бюджетные изменения еще не готовы, два короновирусных закона не свели. Не успевает правительство", - объяснил он.

Кроме того, один из руководителей фракции допустил, что внеочередное заседание может состояться 27 марта во второй половине дня.

"По состоянию на сейчас Рада ни одного предложения от Кабмина не получала. Есть предложения от НБУ, есть от Укрспирта совместно с Минэкономики по спирту, но глобальных каких-то вещей мы от правительства так и не дождались", - добавил собеседник.

Ранее Главред писал о том, что депутаты Верховной Рады в четверг, 26 марта, должны были собраться на экстренную внеочередную сессию

Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков говорил, что парламент готовится к проведению внеочередного заседания, на котором, скорее всего, будет рассмотрен вопрос о введении в нашей стране чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Верховная Рада новости Украины Слуга народа
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