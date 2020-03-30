"Не понравилось Супрун": Емец нашел виновного в своем увольнении

Илья Емец / УНИАН

Илью Емца уволили с поста министра здравоохранения. По его словам, в этом виновата бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.

При этом он считает, что все дело в его видении реформы системы здравоохранения.

"Я думаю, основания такие, что нашей команде, ей было представлено продолжение реформирования здравоохранения, она не понравилась нашим главным оппонентам - это исполняющая обязанности Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожает стационарный уровень медпомощи", - заявил Емец в комментарии hromadske.

Также он указал, что оказывать стационарную помощь простым людям будет невозможно из-за реформы Супрун

Как ранее сообщал Главред, в понедельник, 30 марта, Верховная Рада уволила Илью Емца с должности главы Минздрава. За такое решение проголосовал 271 народный депутат.