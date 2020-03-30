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В Слуге народа объяснили, почему затянулось заседение Рады

30 марта 2020, 22:22

Заседание парламента до сих пор продолжается, нардепы рассматривают поправки к закону о рынке земли.

Зал, Рада
В Слуге народа объяснили, почему затянулось заседание Рады / УНИАН

Во фракции Слуга народа объяснили, почему затянулось до вечера внеочередное заседание Рады по принятию поправок к законопроекту о рынке земли.

Так, нардеп Александр Качура заявил, что у его политсилы были договоренности с другими депутатами о том, что они не будут ставить свои поправки к законопроекту о рынке земли на подтверждение. Таким образом, Рада должна была быстро перейти к голосованию и закрыть заседание.

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"У нас был компромиссный вариант законопроекта, в котором предлагалось установить 100 га земли в одни руки, что в течение двух лет только физические лица смогут покупать землю. Юридические лица смогли покупать только через два года, а иностранцы - только через референдум. При этом запуск рынка земли отсрочивался на лето следующего года. Мы достигли компромисса по такому варианту документа. Но в последний момент депутаты из одной фракции отказались от тех обязательств, к которым мы пришли", - сказал Качура.

Он уточнил, что из-за этого теперь депутатам придется сидеть до конца рассмотрения всех поправок.

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"Я благодарен каждому из вас, что вы в масках. И что, несмотря на коронавирус во всем мире, вы собираетесь и работаете, и я вам очень благодарен. Важно, чтобы Украина работала даже во время трагедии эпидемии, я благодарю депутатов, которые проголосовали за назначение глав Минфина и Минздрава", - заявил он.

аграрный рынок Верховная Рада Слуга народа
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