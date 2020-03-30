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"Не может быть оппозиции": Зеленский обратился к нардепам по поводу голосования

30 марта 2020, 17:07

Владимир Зеленский выступил в Раде и рассказал нардепам, какие законы и почему нужно срочно поддержать голосованием.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский обратился к депутатам Рады по поводу неотложных законов / President.gov.ua

Владимир Зеленский, президент Украины, обратился к нардепам после успешного повторного голосования по поводу Сергея Марченко на посту главы Минфина и Максима Степанова на посту главы Минздрава. 

"Я благодарен каждому из вас, что вы в масках. И что, несмотря на коронавирус во всем мире, вы собираетесь и работаете, и я вам очень благодарен. Важно, чтобы Украина работала даже во время трагедии эпидемии, я благодарю депутатов, которые проголосовали за назначение глав Минфина и Минздрава", - заявил он.

По словам Зеленского, нардепам нужно во чтобы ни стало проголосовать пакет законопроектов, без которого невозможно получение нового транша финансовой помощи от Международного валютного фонда.

"Сейчас действительно сложно всем – всему миру и Украины. Важно, чтобы у нас произошло подписание меморандума с МВФ для поддержки украинской экономики. Два главных условия – референдум про землю и банковский закон. 10 млрд или другая сумма – это жизненно важно для украинской экономики. У нас не может быть никакой оппозиции в связи с ситуацией с эпидемией коронавируса, поэтому я прошу каждого  из депутатов поддержать законопроекты. У каждого из нас много вопросов к этой ситуации, и у меня тоже, но эти законопроекты жизненно важны для каждого украинца", - подытожил он.

Напомним, ранее в понедельник, 30 марта, депутаты Верховной Рады Украины уволили Илью Емца с поста министра здравоохранения (за - 271 депутат).За назначение Максима Степанова, экс-губернатора Одесской области, на пост главы Минздрава был назначен со второго раза. За его назначение проголосовали 246 нардепов.

Кроме того, Игорь Уманский был уволен с поста главы Минфина Украины. "За" проголосовали 249 нардепов. 

Далее, также со второго раза, прошло голосование назначение на должность министра финансов Сергея Марченко. "За" проголосовали 256 нардепа.

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