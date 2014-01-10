Власенко раскритиковал требования Общественного совета "Майдан"

10 января 2014, 19:35

Экс-нардеп раскритиковал требования, выдвинутые оппозиции.

Сергей Власенко

Бывший народный депутат от "Батьківщини", защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко жестко раскритиковал требования Общественного совета Майдана, назвав их заведомо невыполнимыми.

"Извините за неосведомленность, а что такое "Общественный совет Майдана (ОСМ)"? Общественные советы создаются при учреждениях государственной или коммунальной собственности. А как при гражданском феномене под названием "Майдан" может быть создан "общественный совет" - для меня это загадка. Или это просто красивая игра словами? При этом вопрос: а кто создавал или кто выбирал (делегировал) членов "Общественного совета Майдана"?" - написал Власенко на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает "Обозреватель".

Экс-нардеп напомнил, что выступает категорически против выдвижения единого кандидата от оппозиции.

"Относительно содержания их "ультиматума". По так называемому единому кандидату я уже высказывался. При этом в "ультиматуме" есть интересная формула: "Мы понимаем риски, однако знаем 100-процентные способы, как обезопасить себя от этих рисков". Так расскажите. Потому что многие люди не видят не только 100-процентных, а вообще никаких механизмов страховки", - подчеркнул защитник Тимошенко.

Он также отметил, что на сегодняшний день не работает механизм сложения 151 мандата, поскольку "в отличие от 2007 года, нет механизма "рубки хвостов в списках", а в оппозиции нет 151 списочника, ибо любое сложение мандата мажоритарщиком влечет только назначение выборов по этому округу".

По мнению Сергея Власенко, единственным механизм перевыборов Верховной Рады является блокирование таким образом, чтобы ВР не смогла начать работу в течение 30 дней на протяжении одной сессии.

"После этого необходимо политически заставить Януковича издать Указ о досрочных выборах ВР. Обращаю Ваше внимание, это его право, а не обязанность", - заявил Власенко.

Как сообщалось, Общественный совет Майдана предъявил украинской оппозиции свои требования  - выдвинуть единого кандидата от оппозиции на президентских выборах, начать блокирование Верховной Рады с первого дня зимней сессии и добиться роспуска парламента. Если же оппозиционеры не смогут заблокировать парламент и остановить бюджетный процесс, они должны сложить 151 мандат.

В оппозиции отказались выполнять требования, заявив, что Общественный совет "Майдан" не имеет никакого отношения к Евромайдану.

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