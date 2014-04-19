У Путина не хотят, чтобы Украина вступала в НАТО, и грозят принять меры

19 апреля 2014, 21:01

В России прямо говорят, какой хотят видеть Украину.

У Путина снова рассказывают, что делать Украине

 Россия выступает против вступления Украины в НАТО, так как такие действия Киева, по ее мнению, повлекут за собой "перекройку всей европейской архитектуры безопасности".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он также выразил надежду, что позиция граждан Украины, которые, по его мнению, "не хотят такого союза", будет услышана, пишет РИА Новости.

"Украина не является членом НАТО, и военно-политическое будущее этой страны пока, мы надеемся, не будет предусматривать такое членство. Потому что еще один шаг НАТО в сторону российских границ, приближение к российским границам повлечет за собой перекройку всей европейской архитектуры безопасности. Это будет представлять серьезную угрозу для нас", - предупредил Песков, выступая в эфире программы "Право знать!" на российском ТВ.

"НАТО не может перестать быть военной организацией. Автоматом нельзя писать книги. И Россия вынуждена будет принять меры для обеспечения своей безопасности. Но давайте рассчитывать на то, что голос людей на востоке страны будет услышан. И что наши европейские и заокеанские коллеги поймут, что этот голос не звучит под диктовку Москвы", - также отметил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина признал увеличение числа российских военных возле границ Украины, объяснив это ситуацией на юго-востоке нашей страны.

В то же время, сам Путин не признал того факта, что в провокациях на востоке Украины принимают участие российские военные, проникшие сюда.

Вместе с тем, представители украинской власти ранее заявляли, что вступление в НАТО сейчас не стоит на повестке дня.

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Россия Путин Украина НАТО Песков
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