На Донбассе два украинских солдата подорвались на самодельной мине: один погиб

В Донецкой области двое украинских солдат пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства во время осмотра заградительных сооружений.

Об этом сообщили в Минобороны Украины, передает УНИАН.

"Во время выполнения служебных обязанностей, в ходе ежедневного контрольного осмотра инженерных заграждений, два военнослужащих контрактника получили ранения. По предварительной информации, причиной получения ранений стал взрыв неизвестного самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что обоим пострадавшим на месте была оказана первая медицинская помощь, а после этого на вертолете их немедленно отправили в Военно-медицинский клинический центр в Харькове.

Во время транспортировки один солдат от полученных травм скончался.

Второй пострадавший, "младший сержант Г. находится в реанимационном отделении. Состояние его здоровья военные медики оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет".

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы. Назначено служебное расследование.

Руководство Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.