АТО в Донецке продолжается: потерь среди наших военных нет - Тымчук

Активная фаза АТО в Донецке продолжается, потерь среди украинских силовиков - нет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", активная фаза АТО в Донецке продолжается. В результате боевых столкновений в Донецке среди украинских силовиков за последние сутки потерь нет. Данные по потерям террористов неизвестны", - сообщил Тымчук.

В то же время, за последние часы в районе Славянска террористами были обстреляны из гранатометов два блок-поста сил АТО. Потерь нет, подчеркнул Тымчук.

По данным Тымчука, 26 мая в Славянске террористы провели минометный обстрел жилых домов в районе улицы Артема.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что во время АТО в Донецке ни один украинский военный не пострадал. Уничтожены от 100 до 200 террористов.