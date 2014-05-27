АТО в Донецке продолжается: потерь среди наших военных нет - Тымчук

При обстреле из гранатометов двух блок-постов сил АТО под Славянском потерь среди военных нет.
Активная фаза АТО в Донецке продолжается, потерь среди украинских силовиков - нет.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", активная фаза АТО в Донецке продолжается. В результате боевых столкновений в Донецке среди украинских силовиков за последние сутки потерь нет. Данные по потерям террористов неизвестны", - сообщил Тымчук.
В то же время, за последние часы в районе Славянска террористами были обстреляны из гранатометов два блок-поста сил АТО. Потерь нет, подчеркнул Тымчук.
По данным Тымчука, 26 мая в Славянске террористы провели минометный обстрел жилых домов в районе улицы Артема.
Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что во время АТО в Донецке ни один украинский военный не пострадал. Уничтожены от 100 до 200 террористов.