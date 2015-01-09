"Стрелок" призвал Россию признать, что она воюет в Украине и не "прятать голову в песок"

Бывший лидер боевиков Донецка Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок" призвал Россию не "прятать голову в песок" и признать, что она воюет в Украине.

Об этом он сказал в интервью сепаратистскому изданию ANANews, пишет Украинская правда.

"Мы уже воюем. Можно еще долго прятать голову в песок, но страна, из которой отправляются добровольцы, пока добровольцы, едут воевать, и есть место, где они могут воевать, где им дадут оружие, где они получают боеприпасы, - это уже воюющая страна", - заявил Гиркин.

При этом он добавил, что "мы очень странно воюем: мы снабжаем противника и углем, и электричеством".

"Но у нас в Боснии то же самое было", - поделился Стрелков.

Ранее "Стрелок" призвал российских наемников, орудующих на Донбассе, покинуть данный регион и вернуться в РФ.