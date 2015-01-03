Ликвидация "Бэтмена": "Стрелок" призывает наемников из РФ покинуть Донбасс

После ликвидации в самопровозглашенной ЛНР одного из главарей боевиков по кличке "Бэтмен", бывший главарь боевиков на Донбассе Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" призвал российских наемников, орудующих на Донбассе покинуть территорию Донбасса и вернуться в РФ.

Об этом он написал в соцсети.

"Какими бы мотивами не прикрывалось данное УБИЙСТВО, даже если Сан Саныч и шесть его бойцов были демонами во плоти, истреблять их так, как было проделано — не имеет ни малейшего признака ни законности (даже чрезвычайной), ни элементарной человеческой порядочности. Если "Бэтмэн" заслуживал ареста и даже казни, это надо было проделывать не путем БАНДИТСКОЙ ЗАСАДЫ (даже если организаторы данной засады назовут ее спецоперацией)" — прокомментировал Стрелков убийство Беднова.

"Я не пытался бороться за власть в Новороссии и оставил свой пост в том числе для того, чтобы избежать подобных ситуаций. "Плетью обуха не перешибешь" — можно было только "дров наломать". Так что я призываю последовать тому, что сделал сам. В полном понимании, что иной вариант будет кровавый, бессмысленный и закончится трагически". — написал он, обращаясь, вероятно, к другим боевикам, приехавшим в Донбасс из России, чтобы сражаться против ВСУ.

Вместе с тем в соцсети уже заявили о том, что из ЛНР в связи с последними событиями начался большой отток наемников из России.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР зачищают остатки банды "Бэтмена", на очереди – Мозговой, Дремов и "Князь".