Вопрос борьбы с коррупцией будет для Яценюка ключевым в течение всего года — политолог

Вопросы, которые затрагивали в ходе антикоррупционного совещания с участием руководителей силовых ведомств под руководством премьер-министра Арсения Яценюка, свидетельствуют о том, что власть, наконец, всерьез взялась за борьбу с коррупцией.

Об этом сообщил политолог, директор Социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

При этом он отметил, что в том время, пока президент Петр Порошенко и министр финансов Наталия Яресько просят деньги у западных инвесторов на экономическом форуме в Давосе, глава правительства четко обозначил, что вопрос борьбы с коррупцией будет для него одним из ключевых на протяжении всего года.

"Премьер-министр заявил о создании службы финансового расследования. Понятно, что она должна будет тесно взаимодействовать с государственным аудитом и Национальным антикоррупционным бюро", — отметил политолог.

По его словам, "это могло оказаться обычным совещанием для галочки, если бы не четкая установка на то, что нужно не плодить новые органы по борьбе с коррупцией, и не бюрократизировать эту деятельность, а четко разделить между различными подразделениями функции, чтобы каждый понимал, чем он занимается и за что он отвечает".

"Это говорит о системном подходе к решению проблемы, о присутствии у Яценюка понимания опасности бюрократизации борьбы с коррупцией", — добавил директор Социологической службы "Украинский барометр".

Также Небоженко заявил о "совершенно новом явлении, столь редком среди доморощенных политиков — открытом нежелании Яценюка присвоить себе все плоды борьбы с коррупцией".

"Он продемонстрировал, что не собирается создавать какую-то личную структуру, которая боролась бы за полномочия и бюджет. И это очень важно", — объяснил политолог.

Кроме того, аналитик добавил, что в ходе совещания с руководителями силовых ведомств премьер выделил три главные задачи по борьбе с коррупцией: возврат денег экс-президента Виктора Януковича и его окружения; серьезная антикоррупционная работа внутри государственных монополий, которые, в общем, являются одной из главных коррупционных площадок в стране и, наконец, такая же работа среди всех госчиновников (от I ранга до V).

"Это достаточно серьезные задачи, важность которого признает как Запад, так и граждане Украины, и их выполнение станет критерием для того, чтобы понять: работают у нас многочисленные антикоррупционные структуры, или нет", — подытожил Небоженко.