Порошенко предложил дать депутатам право увольнять генпрокурора

В среду, 27 января, президент Украины Петр Порошенко на встрече с руководителями фракций и депутатских групп призвал поддержать проект внесения изменений в Конституцию, который предусматривает сохранение за депутатами права выражать недоверие генпрокурору.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Мною было принято решение восстановить парламентский контроль над Генеральной прокуратурой, в проекте вернуть право Верховной Раде выражать недоверие, которое влечет за собой отставку Генерального прокурора", — отметил Порошенко.

Он также добавил, что проект, одобренный Венецианской комиссией, содержит норму о ликвидации судейской неприкосновенности.

"Непрохождение переаттестации влечет за собой автоматическую отставку судьи, значительно увеличивается прозрачность в подборе судейских кадров и значительно повышается ответственность судей за вынесение неправосудных решений", — подчеркнул президент.

"Таким образом мы делаем все, чтобы обеспечить независимость судебной ветви власти, в первую очередь, от коррупции, и второе - от политического вмешательства", − подытожил глава государства.

Кроме того, Президент призвал парламентариев поддержать изменения в закон о заочном правосудии.

"Те, кто бежали в Российскую Федерацию — страну-агрессор, в силу тех или иных обстоятельств не были включены в розыске Интерпола. Таким образом посредством этих технических механизмов получили индульгенцию от справедливого наказания за совершение преступления", — подчеркнул он.

Порошенко призвал депутатов поддержать технические изменения в закон "О внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексов Украины в части неотвратимости наказания за отдельные преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности и коррупционные преступления", который был принят в октябре 2014 года: "Внесение технических изменений в закон о заочном правосудия дает возможность восстановления справедливости".

Президент также подчеркнул, что собранные следственными органами и прокуратурой доказательства должны быть немедленно переданы в суд. "Через прозрачный механизм судебного процесса преступники, в том числе виновные за невинные жертвы на Майдане, должны быть привлечены к ответственности", — заявил глава государства.

Запропонував залишити Парламенту право контролю над Генеральною прокуратурою https://t.co/g8cgL4YrCX pic.twitter.com/tP67aY4BQn — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 января 2016

Напомним, ранее сообщалось, что Государственный департамент США рассматривает возможную отставку генерального прокурора Виктора Шокина как одно из важных свидетельств результативной борьбы с коррупцией в Украине.