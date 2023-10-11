64% украинцев против выборов во время войны: результаты опроса

К идее проведения выборов, пока идет война, положительно относятся 15% опрошенных социологами украинцев, негативно – 64%. Еще 21% опрошенных не определились.

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Большая часть респондентов не поддержала идею выборов во время войны / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

К идее проведения выборов в Украине прямо в ходе украино-российской войны положительно относятся всего лишь 15,1% опрошенных украинцев, а отрицательно – 63,8%. Еще 21,1% респондентов не определились. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, который провели социологи Центра Разумкова.

Негативное отношение к проведению выборов во время войны респонденты чаще всего обосновывали тем, что в стране нет денег на выборы (такой был ответ 36% респондентов); тем, что законодательство не позволяет проведение выборов во время военного положения (32%); тем, что будет проблематично обеспечить безопасность участникам голосования (31%) и другими причинами.

Респонденты, поддержавшие проведение выборов во время войны, аргументируют свое мнение тем, что это нужно для поддержки демократии в стране (6%), необходимостью сменить власть (5%) ‒ либо, по крайней мере, обновить ее (5%) и другими причинами.

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Выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не против проведения выборов в 2024 году, но указал на ряд проблем в их организации, в частности на оккупированных территориях, на фронте и за рубежом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что выборы во время войны в Украине невозможно провести.

"Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы - мы проиграем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди пока находятся в окопах. А задача государства достаточно проста - обеспечить голосование каждого и каждой", – отметил он.

В то же время, жена президента Елена Зеленская заявила, что не знает, будет ли ее муж, Владимир Зеленский, баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах.

Сам же Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, заявил, что украинское общество не готово тратить деньги на проведение выборов в то время, когда идет полномасштабная война.

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