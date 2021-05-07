Адмирал НАТО признался, как Путин может напасть на Украину

В НАТО рассказали, как Путин сможет напасть на Украину / УНИАН

Даже не смотря на то, что путинская Россия отвела свои войска от границы с Украиной, мы долдны быть готовыми к новому наступлению страны-агрессора. Вероятно, что оно состоится в Черном море, заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

Он отметил, что западным партнерам Украины также следует не терять бдительность.

"В апреле украинцы вздохнули с облегчением, когда президент России Владимир Путин заявил, что отведет большинство из более чем 100 000 военных, переброшенных на российско-украинскую границу. Так сделали США, НАТО и остальная Европа. Но никто не должен вздыхать с облегчением: Путин не тот, кто отступает. Следовательно, где возможно ожидать его последующей провокации? Скорее всего в водах Черного моря", – заметил адмирал.

Ставридис напомнил, что вторжение РФ в Крым в 2014 году закончилось крупнейшим в XXI веке захватом территории суверенного государства. К тому же, эта территория имеет стратегическое значение. После этих событий Москва не жалела денег, оружия и военных кураторов для временно оккупированного полуострова и частей Донбасса.

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"Недавнее накопление (сил. – ред.) стало, пожалуй, сигналом для Запада о том, насколько неуклонное давление Путин окажет на Украину, и о его глубоком сопротивлении вступлению (Украины. – ред.) в НАТО. Это также отвлекало внимание от его преследования оппозиционного лидера Алексея Навального и способствовало росту рейтинга Путина в России. В конце концов это позволило российским военным эффективно попрактиковаться в случае, если Путин решит бросить кубики и вторгнуться через границу", – рассуждает бывший высокопоставленный представитель Североатлантического альянса.

Ставридис также отметил, что, хотя способность Путина удивить своих геополитических конкурентов никогда не следует недооценивать, нынешние маневры его армии не похожи на подготовку к полномасштабному сухопутному вторжению.

"Путин уже финансово напряжен своими зарубежными авантюрами. Восстановление Сирии потребует огромных средств. Поддержка террористов в Украине стоит дорого. У него огромный аппетит к дорогостоящему новому оружию (например, милитаризация космоса). И он остается под мощными санкциями Запада. Вместо этого он может решить укрепить свой контроль над акваторией Черного моря", – считает бывший адмирал. Ценность этого участка, по его оценке, заключается в его стратегическом значении. Ведь Черное море граничит с Болгарией, Грузией, Румынией, Россией, Турцией и Украиной. "Среди этой группы НАТО имеет троих полноправных членов альянса (Турция, Румыния и Болгария), а также двух близких партнеров – Украину и Грузию (Россия оккупировала территории обоих). Как и Южно-Китайское море, – это потенциальная морская точка вспышки. Кроме того, оно, вероятно, станет богатым источником углеводородов, что лишь усилит напряженность в регионе", – заключил эксперт.

Более того, он предположил вероятность повторения такого же сценария, который произошел вблизи Керченского пролива осенью 2018 года. Тогда Россия захватила три украинских военных суда вместе с экипажами.

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"Когда Россия вторглась в Украину в 2014 году, военные Путина применили ведьминскую тактику и процедуры. Кибервойна, спецназ без опознавательных знаков (так называемые зеленые человечки), подпольные нападения на транспортные узлы, пропаганда через социальные сети и быстрые молниеносные удары были частью данного микса комбинаций. Без сомнения, у Путина есть морская версия этой истории", – написал Ставридис.

Согласно его прогнозу, морское наступление РФ могло бы сочетать развертывание комбинации быстрых патрульных катеров с крылатыми ракетами "земля-земля" и ракетами наземного базирования; применение вертолетов на базе десантных кораблей для переброски спецназа; привлечение к операции дизельных подводных лодок, атакующих украинские военные и гражданские цели.

Одновременно оккупанты могут прибегнуть к кибератакам, чтобы лишить украинское командование способности управлять войсками, а также к десантным нападениям на ключевые стратегические узлы.

Встреча Байдена и Путина - о чем сообщалось ранее:

Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться во время телефонного разговора в середине апреля.

Точные даты не назывались. В качестве места встречи администрация Белого дома предложила третью страну.

Власти Австрии предложили провести встречу в Вене. Кремль заявил, что официального ответа относительно встречи не было, и Москва изучает предложение.

По данным российских СМИ, глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться 15–16 июня.