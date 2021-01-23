Арестович назвал условие, при котором Украина и Россия добьются прогресса по Донбассу

Киев и Москва не доверяют друг другу, что усложняет урегулирование конфликта на Донбассе - Арестович / УНИАН

Киев и Москва не могут договориться по Донбассу, так как существуют сложности, препятствующие реализации соглашений. При этом между государствами отсутствует доверие из-за определенных событий и сложной истории конфликта. К переговорам нужно привлекать стороны, которым будет доверять и Украина, и Россия.

Об этом заявил советник делегации Киева в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24, комментируя вопрос разрешения российско-украинского конфликта на востоке страны.

По его словам, проблема реализации соглашений связана с тремя ключевыми проблемами. Это добровольный характер договоренностей по Донбассу, блокировка инициатив парламентом и исторические аспекты, связанные с конфликтом двух государств. Украина не забыла, как Россия пыталась забрать Крым еще в середине 1990-х годов.

"В чем три сложности заключаются. Первое: эти соглашения (по решению вопроса Донбасса) имеют добровольный характер. Нет доброй воли — тормозится исполнение сделок. Второе: парламент пользуется политическим суверенитетом. ТКГ может произвести какие-либо рекомендации, предложения. Затем они переходят в парламент, а парламент говорит "нет". И что мы будем делать? Ничего. Третье: у нас и россиян очень древняя сложная история конфликта. Мы помним "мешковщину" в Крыму в 1995-1996 годах — первая попытка отобрать Крым; Тузла и тому подобное. У нас потерян любой аппарат доверия", - полагает чиновник.Читайте такжеКравчук сделал заявление о шансах Украины освободить Донбасс военным путем

В условиях отсутствия доверия между Украиной и Россией, следует привлекать стороны, которым поверит и Киев, и Москва.

"Должен быть кто-то, кто даст верительные грамоты нам и россиянам, кто-то, кому поверит и украинская, и российская сторона. Например, Россия постоянно обвиняет Германию и Францию, что они заняли сторону Украины, что они больше не могут быть посредниками", - подчеркнул Алексей Арестович.

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