Арестович рассказал о совете Запада России из-за Донбасса

Запад не советует России идти на новую военную конфронтацию против Украины - Арестович / УНИАН

Украина проводит системную работу по ситуации с урегулированием российско-украинского конфликта на Донбассе. Только за эту неделю США, Великобритания, Франция и Германия заявили о поддержке Киева и посоветовали РФ не идти по пути эскалации вооруженной конфронтации. Переговоры по ОРДЛО ведутся на уровне президентов и советников стран нормандской четверки, тогда как в ТКГ идут консультации по ряду проблемных вопросов. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он заявил о том, что лидеры западного мира поддерживают Киев в военном противостоянии с Москвой. Они осуждают российскую агрессию и не советуют властям РФ идти на военное обострение против украинского государства.

"У нас есть системный план, есть подтверждение всех руководителей G7, кроме Китая, у которого особая позиция, различных международных организаций, за эту неделю 4 заявления высших руководителей США, Великобритании, Франции, Германии, непосредственных участников "нормандского формата" в том, что они поддерживают Украину, осуждают Россию и не советуют ей начинать любую эскалацию", - рассказал Арестович.

Также он, комментируя дискуссию в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу, добавил, что украинская делегация не намерена присутствовать на заседании политической подгруппы до тех пор, пока там принимает участие осужденная за терроризм в Украине представительница ОРДО Майя Пирогова. При этом такой подход не свидетельствует об отсутствии у Киева планов реализовывать договоренности по Донбассу. В рамках ТКГ идут только консультации, тогда как все решения принимаются участниками нормандского формата – президентами и советниками.Читайте такжеГермания и Франция сделали совместное заявление по поводу Донбасса

"Если у европейцев были иллюзии в 2014 году, то сейчас их уже нет. Здесь надо понять очень важную вещь — в ТКГ никто ни о чем не договаривается, мы не ведем там даже переговоров, ТКГ ведет только консультации по выполнению решений "нормандского формата", потому что "нормандский формат" старше "минского", - уточнил Арестович, подчеркнув, что переговоры советников нормандской четверки по Донбассу продолжаются.

Переговоры по Донбассу