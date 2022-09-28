Армия Украины будет освобождать Крым, но Крымский мост вряд ли удастся уничтожить – Арестович

У Украины пока нет оружия для удара по Крымскому мосту - Арестович / Коллаж Reuters, УНИАН

Вооруженные силы Украины, несмотря на фейковые "референдумы" России на оккупированных территориях, будут продолжать освобождать свои земли, включая Крым. Однако Крымский мост вряд ли удастся разрушить даже ракетами ATACMS. Вероятно, эстакаду удастся уничтожить только тактическим ядерным оружием. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире YouTube-канала Фейгин Live он рассказал о том, что у Украины нет оружия, которым можно было бы нанести удар по Крымскому мосту. По его мнению, путепровод разрушение путепровода можно обеспечить разве что тактическим ядерным оружием или американскими ракетами Томагавк.

"Там нечем бить по Крымскому мосту. То, что нам могут дать, все равно ничего не можем сделать мосту... Крымскому мосту ничего не грозит, его возможно уничтожить только тактическим ядерным оружием, либо если в него 300 "Томагавков" (многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет ) прилетит одновременно, ну хорошо, 100 или 50", - полагает Арестович.

Кроме того, он добавил, что даже если Украина будет бить по эстакаде ракетами ATACMS, их могут сбить еще до того, как они долетят до вражеской цели.

Также Алексей Арестович подчеркнул, что украинская армия, несмотря на оккупационные усилия Кремля, связанные с теми же незаконными "референдумами", все равно будет освобождать свои территории, в том числе и захваченный Крым.

Удар Украины по Крымскому мосту

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Украина рассматривает варианты нанесения удара по Крымскому мосту. По его словам, это незаконное сооружение России, которое она использует для снабжения своих оккупационных войск на юге. Как полагает Подоляк, путепровод следует уничтожить.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак полагает, что пока разрушать Крымский мост нецелесообразно.

С точки зрения эксперта, на Крымском полуострове есть множество военных объектов, по которым может ударить Украина. Речь идет о военных аэродромах, базах, скоплению техники и арсеналах вражеских войск.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о том, что Крымский мост можно даже сохранить.

Сейчас Киев считает необходимым сокрушение эстакады из-за использования ее для захватчиками для поддержки своих войск на южном фронте. Но если оккупанты РФ выведут силы по путепроводу с территории Украины, его уничтожать не будут.

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