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Военное положение в Беларуси: эксперт раскрыл планы Лукашенко по разгону протестов

10 августа 2020, 16:44

Белорусские власти были готовы к массовым протестам.

Лукашенко
Лукашенко планировал привлечь армию для подавления протестов - правозащитник / Reuters

Накануне выборов президента Беларуси власти были готовы к массовым политическим акциям протеста. В стране де-факто были введены мероприятия, аналогичные военному положению. Представители режима ожидали неповиновения со стороны оппозиции и ее сторонников по завершению избирательного процесса.

Об этом заявил заместитель правозащитного центра Весна Валентин Стефанович, сообщает Радио Свобода.

По его словам, ответ на акции протеста, которые прошли фактически во всех белорусских регионах, власти продумали заранее. Были подготовлены внутренние войска – Лукашенко планировал привлечение армии и ввел в стране похожий на военное положение режим.

"Фактически меры, аналогичные военному положению, были введены в Минске перед выборами. Введены внутренние войска, полиция, скоординированная блокада города. Визиты Александра Лукашенко в воинские части, предупреждения о том, что армию можно использовать для наведения порядка, - все это говорит о том, что власти ожидали, что результаты выборов вызовут всплеск недовольства", - сказал Стефанович.Читайте такжеВ Беларуси пытаются захватывать админздания: Лукашенко сделал заявление

Также он осудил применение против активистов резиновых пуль, водометов и светошумовых гранат. Правозащитник подчеркнул, что вся ответственность за подобные действия лежит на власти, а народ имеет право высказать свою позицию относительно избирательного процесса, проведение которого не соответствует даже минимальным демократическим требованиям.

Напомним, после массовых протестов в Беларуси и объявления результатов выборов оппозиция объявила массовую забастовку на территории страны. Власти готовы реализовать силовой сценарий.Читайте такжеВ Беларуси угрожают захватом зданий и просят Путина ввести войска – соцсети

Также оппозиция заявила о том, что Лукашенко "развязал войну" и призвала белорусов выйти на улицы в знак протеста против действий властей.

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