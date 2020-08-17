Белорусские протесты и дальнейшая участь Лукашенко: чат с политологом Анатолием Октисюком

Анатолий Октисюк / УКРИНФОРМ

18 августа, в 15.00, на сайте Главред состоится чат с политическим экспертом аналитического центра Democracy House Анатолием Октисюком. В ходе чата вы сможете обсудить, как может измениться Беларусь после нынешних протестов, чего ждать от России Киеву и Минску, а также каковы особенности нынешней предвыборной кампании в Украине, в частности, в столице.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя поссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.