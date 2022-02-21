"Без нас наши вопросы никто не может решать": Данилов поставил условие перед встречей Байдена и Путина

Алексей Данилов поставил условие перед встречей Байдена и Путина / УНИАН

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не будут ничего решать по Украине без ее участия, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Если Путин будет встречаться с Байденом... Они могут встретиться, если там будет решаться вопрос нашей страны, без нас наши вопросы никто не может решать. Только с нашим участием. Мы являемся непосредственными участниками этого процесса, это касается нашей страны, наших граждан и нашего будущего. Наша позиция и позиция президента четкая и понятная, он ее озвучил 19 февраля. Мы (украинцы — ред.) отличаемся от многих, потому что ничего не держим в кармане, а все кладем на стол", — сказал Данилов в ходе брифинга в понедельник, 21 февраля.

Кроме того, секретарь СНБО рассказал, что Украина будет пытаться вернуть свои территории мирным путем.

"Наша задача достаточно проста – мирным путем вернуть оккупированные РФ территории. Мы не можем вести военных действий против части нашего населения. Точка", - отметил Данилов.

Также в ходе брифинга секретарь СНБО ответил на обвинения ФСБ России в обстреле погранпункта в Ростовской области.

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"Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно и мы к этому готовы, более того, к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные действия не выйдет", - подчеркнул он.

Саммит Байдена и Путина

Президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин согласились провести саммит, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе. Такой формат переговоров предложил провести президент Франции Эммануэль Макрон. При этом встреча состоится, если Россия не вторгнется в Украину.

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудил ситуацию вокруг наращивания числа войск РФ на границе с Украиной с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран договорились о необходимости найти дипломатическое решение украинского кризиса.

Французский президент Эммануэль Макрон после разговора с коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Украине с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Британский премьер увидел хороший знак в обещаниях Путина Макрону.

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