УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Без нас наши вопросы никто не может решать": Данилов поставил условие перед встречей Байдена и Путина

21 февраля 2022, 12:47
Прослушать новость
Остановить

Секретарь СНБО прокомментировал возможность проведения саммита Байдена и Путина из-за эскалации на украинской границе.

Алексей Данилов
Алексей Данилов поставил условие перед встречей Байдена и Путина / УНИАН

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не будут ничего решать по Украине без ее участия, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Если Путин будет встречаться с Байденом... Они могут встретиться, если там будет решаться вопрос нашей страны, без нас наши вопросы никто не может решать. Только с нашим участием. Мы являемся непосредственными участниками этого процесса, это касается нашей страны, наших граждан и нашего будущего. Наша позиция и позиция президента четкая и понятная, он ее озвучил 19 февраля. Мы (украинцы — ред.) отличаемся от многих, потому что ничего не держим в кармане, а все кладем на стол", — сказал Данилов в ходе брифинга в понедельник, 21 февраля.

Кроме того, секретарь СНБО рассказал, что Украина будет пытаться вернуть свои территории мирным путем.

"Наша задача достаточно проста – мирным путем вернуть оккупированные РФ территории. Мы не можем вести военных действий против части нашего населения. Точка", - отметил Данилов.

Также в ходе брифинга секретарь СНБО ответил на обвинения ФСБ России в обстреле погранпункта в Ростовской области.

Реклама

Читайте такжеРФ обвинила Украину в подрыве погранпункта на границе: в ФСБ насмешили странным видео

"Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно и мы к этому готовы, более того, к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные действия не выйдет", - подчеркнул он.

Саммит Байдена и Путина

Президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин согласились провести саммит, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе. Такой формат переговоров предложил провести президент Франции Эммануэль Макрон. При этом встреча состоится, если Россия не вторгнется в Украину.

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудил ситуацию вокруг наращивания числа войск РФ на границе с Украиной с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран договорились о необходимости найти дипломатическое решение украинского кризиса.

Французский президент Эммануэль Макрон после разговора с коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Украине с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Британский премьер увидел хороший знак в обещаниях Путина Макрону.

Читайте также:

viber
Владимир Путин Джо Байден новости Украины Алексей Данилов
Сейчас вы просматриваете новость «"Без нас наши вопросы никто не может решать": Данилов поставил условие перед встречей Байдена и Путина». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Мир Наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров познакомится с необычной моделью и пойдет на мировой рекордМир Наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров познакомится с необычной моделью и пойдет на мировой рекорд 5 блестящих многослойных женских стрижек 2022, которые добавляют волосам невероятного объема5 блестящих многослойных женских стрижек 2022, которые добавляют волосам невероятного объема Зубная паста для комнатных растений: как приготовить необычное и эффективное удобрение для цветовЗубная паста для комнатных растений: как приготовить необычное и эффективное удобрение для цветов В России заявили о взрыве второго снаряда за день в Ростовской областиВ России заявили о взрыве второго снаряда за день в Ростовской области Львов и Дрогобич под прицелом: эстонская разведка показала карту с городами, которые может обстрелять РоссияЛьвов и Дрогобич под прицелом: эстонская разведка показала карту с городами, которые может обстрелять Россия
13:42

С участием Совбеза ООН, ФРГ и Турции: Украина предложила новый формат по Донбассу

13:12

Украине Евросоюз выдаст 1,2 млрд евро финансовой помощи

13:07

РФ бросила своих солдат без еды и воды на вокзале вблизи границы с Украиной

13:00

Гороскоп на завтра, 22 февраля 2022: Тельцам – тайные знаки, Девам – удачаВидео

12:47

"Без нас наши вопросы никто не может решать": Данилов поставил условие перед встречей Байдена и ПутинаВидео

Реклама
12:32

Григорий Лепс завел роман с 27-летней Мисс Львов-2018

12:30

Трое полицейских и двое мужчин провалились под лед: кадры трагедии в ДнепреВидео

12:30

Россия проиграет эту войнумнение

12:23

РФ обвинила Украину в подрыве погранпункта на границе: в ФСБ насмешили странным видеоВидео

11:57

Укроп по 48 гривен: популярное среди украинцев растение сильно подорожалоВидео

11:57

Украину прогреет до +15°: когда ждать аномального теплаВидео

11:48

Гороскоп Таро на неделю 21-27 февраля: Львам – опасные соблазны, Близнецам – трудное решение, Скорпионам – ссорыВидео

11:44

Будет ли война России и Украины в 2022 году: астролог назвала важную датуВидео

11:34

В Болгарии ярко поддержали Украину: на футбольном матче вывесили сине-желтый флаг

11:33

Спят в автобусах и спортзалах: у эвакуированных из ОРДЛО людей уже 2 дня нет едыВидео

11:10

Есть еще возможность предотвратить вторжение РФ в Украину - Пентагон

11:08

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2022: Тельцам – выигрыш, Девам – вещие сны, Водолеям – кардинальные переменыВидео

11:04

Оля Цибульская рассказала, чем удивляет мужа в постели

10:56

Лунный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Тельцам – сплетни, Весам – любовный треугольник, Скорпионам – знаки судьбыВидео

10:52

В "ЛДНР" перебрасывают сотни наемников: в РФ рассказали, где вербуют боевиковВидео

Реклама
10:44

Окружить войсками от Бреста до Таганрога и развалить изнутри: Резников раскрыл замысел Кремля

10:30

В направлении Херсонской области из Крыма двинулись военные колонны — ЧубаровВидео

10:20

Обещания Путина Макрону - добрый знак: британский премьер высказался по поводу встречи президентов РФ и Франции

10:20

Украинцам пообещали рост пенсионных выплат: кому в марте ждать прибавкиВидео

10:04

РФ и Беларусь продолжили военные учения: в НАТО увидели решение о вторжении в Украину

09:44

Сокрушительные санкции: США ударят по банкам РФ в случае вторжения в Украину - ReutersВидео

09:41

В ОРДЛО грабят жилье людей, которых принудительно вывезли в Россию

09:16

Танки и гаубицы: появились новые спутниковые снимки с войсками РФ у границ УкраиныВидео

09:13

Либо плати, либо возвращайся домой: украинцы рассказали, как их обманывают с работой в Германии

09:12

Финансовый гороскоп на неделю 21 -27 февраля: Ракам – невероятная удача, Козерогам – успех, Рыбам – большой кушВидео

08:44

Диверсии в Киеве и областях: в Украину забросили спецгруппы агентуры ФСБФотоВидео

08:27

Историческое значение Мюнхенской речи Зеленского для Украины и Западамнение

08:26

Резкий спад: за сутки COVID-19 в Украине выявили у 13,5 тысячи человек

08:20

Приметы на 22 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

07:59

Оккупанты готовят фейк о "геноциде русскоязычных" на Донбассе: что известноВидео

07:45

Как заставить орхидею цвести обильно: готовим дешевую чудо-подкормку домаВидео

07:30

Если РФ вторгнется в Украину, страну отрежут от финансовых рынков мира - глава ЕврокомиссииВидео

07:10

"Дипломатическая катастрофа": эксперт объяснил слова Зеленского по "Будапешту"Видео

07:02

Блинкен: Россия - на пороге вторжения в Украину

06:37

Байден согласился провести саммит по безопасности с Путиным, если РФ не нападет на Украину

Реклама
06:29

В чем Путин копирует Гитлерамнение

06:02

Выпадают волосы: как вернуть волосам красоту естественным путемВидео

05:40

Самый вкусный красный борщ с одним секретным ингредиентом, который сделает блюдо насыщенно краснымВидео

05:28

"Будапешт" + Турция и Китай или пересмотр Россией границ: политик предупредил УкраинуВидео

05:03

Самый вкусный и простой завтрак на скорую руку: готовим омлет в бублике за 5 минутВидео

04:47

Станут везунчиками месяца: гороскоп на март 2022 для РаковВидео

04:22

Матовая или глянцевая: какую сторону фольги использовать при запекании

03:50

Армада у границ: РФ развернула против Украины 75% своих обычных войск — CNNВидео

03:15

Как супермаркеты "кормят" украинцев ядовитой просрочкойВидео

02:51

Под 40 гривен за килограмм: в Украине рекордно подорожал лукВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять