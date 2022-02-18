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Власти известны фамилии "пятой колонны" в ВР, Россия может действовать через них – Данилов

18 февраля 2022, 09:27
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Эти люди в Верховной Раде пытаются дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

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Власти известны фамилии "пятой колонны" в ВР – Данилов/ УНИАН

В Украине есть "пятая колонна", которая хочет по указанию с России дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Властям уже известны их фамилии.

Такие данные также подтверждает разведка многих государств-партнеров, в частности, США и Великобритании. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Право на владу".

Он отметил, что дестабилизация внутри страны – это один из сценариев, которым могут действовать против нашего государства.

"О чем еще говорят разведки США, Великобритании и других стран-партнеров? Они говорят, что без внутренней дестабилизации сломать нашу страну невозможно", – сказал Данилов и отметил, что такими вопросами в частности может заниматься "пятая колонна", которая уже прописалась в Верховной Раде.

По словам секретаря СНБО, Россия уже взяла себе на заметку, с кем из ВР может сотрудничать в вопросе дестабилизации в Украине.

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"Те люди, которые представляют ее ("пятую колонну" – ред.), имеют большое желание стать гауляйтерами. Россия уже сейчас этот список гауляйтеров составляет и говорит: "Вы тут начинаете немножечко двигать, а мы дадим тебе волость, тебе еще что-то", – сказал Данилов.

Однако у Украины есть достаточно сил, чтобы защитить себя и убрать отсюда тех, кто хочет ее расшатать изнутри, подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что не допустят в Украине никаких сепаратистских проявлений, которые могут возникнуть на фоне угрозы широкомасштабного вторжения России. Реакция силовиков на такие проявления будет мгновенной, подчеркнул глава МВД Денис Монастырский.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что есть все основания ожидать нападения России на Украину в "ближайшие несколько дней". По его словам, Россия может устраивать провокации и попытаться провести "операцию под чужим флагом".

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости "глобального документа" с пунктами о безопасности для Украины, который бы подписали в том числе РФ и США.

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