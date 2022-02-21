Обещания Путина Макрону - добрый знак: британский премьер высказался по поводу встречи президентов РФ и Франции

Владимир Путин и Эммануэль Макрон / Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон после разговора с коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Украине с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Об этом говорится в официальном комментарии, который опубликовала пресс-служба британского правительства.

"Премьер-министр отметил, что обязательства президента Путина перед президентом Макроном является хорошим знаком того, что он (Путин – Главред), возможно, все еще готов к поиску дипломатического решения", ‒ говорится в тексте.

"Лидеры согласились с необходимостью полного выполнения как Россией, так и Украиной своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Они (Джонсон и Макрон – Главред) также подчеркнули необходимость того, чтобы президент Путин отказался от своих нынешних угроз и отвел войска от границы Украины", ‒ позднее уточнили позицию Джонсона британские чиновники.

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Встреча Путина и Макрона:

Президенты Франции и РФ договорились возобновить работу в нормандском формате "на основе обменов мнениями и предложений, сделанных Украиной в последние дни", сообщили в представительстве французского президента.

Министры иностранных дел двух стран встретятся с этой целью в ближайшее время и будут работать над возможным саммитом на высшем уровне с Россией, Украиной и союзниками для установления нового порядка безопасности в Европе, говорится в сообщении Елисейского дворца.