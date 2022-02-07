Блинкен допустил предоставление Донбассу "особого статуса" при соблюдении Минска

Картина по договоренностям сводится к тому, что все стороны должны продвигаться по большинству своих обязательств, чего не видно со стороны России.
Украина может быть готова к предоставлению "особого статуса" для Донбасса, но только в том случае, если будет согласована необходимая последовательность реализации минских соглашений, сообщил во время брифинга по итогам встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем госсекретарь США Энтони Блинкен.
"В минских соглашениях говорится об особом статусе Донбасса, и я считаю, что при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед", - отметил Блинкен.
В то же время, по его словам, общая картина по договоренностям сводится к тому, что все стороны должны продвигаться по большинству своих обязательств, чего не видно со стороны России.
"Так что, если Россия серьезно относится к выполнению минских соглашений, я думаю, что она найдет сильного партнера в Украине, Франции и Германии, которые помогут ей возглавить эти усилия", - добавил Блинкен.
Угроза военного вторжения России в Украину
Журналисты Washington Post и New York Times со ссылкой на американских политиков, чиновников и разведку США сообщили о том, что Россия приготовила новый сценарий по военному вторжению в Украину.
План включает демонстрацию видеоматериалов с якобы "атакой украинцев" на русскоязычное население на востоке Украины. Позже информация была официально подтверждена Вашингтоном.
Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя данные сведения, заявил, что информация о поисках повода для военного вторжения РФ в Украину публиковалась и ранее, однако "так ничего и не происходило".
В британском правительстве также сказали, что Москва готовит новый план агрессии в отношении Киева. Как полагают в Лондоне, Россия ищет повод для полномасштабной военной интервенции на территорию Украины.
Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что новые сведения о подготовке Россией плана по вторжению в Украину Вашингтон предоставил Киеву еще до официального заявления по этому вопросу. Дипломат не исключил любых опасных сценариев с российской стороны.
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