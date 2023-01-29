Боевая авиация Запада может изменить "правила игры": Резников ждет решения в ближайшие недели

Официальный Киев надеется, что после получения танков Запад даст боевую авиацию, и рассчитывает на принятие нужного решения уже в ближайшие две недели. Украинское государство уже получило множество единиц западной военной техники, поэтому возможны поставки любого вооружения. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
В интервью CBC он рассказал о том, что Киев после танков ждет от западного мира боевых самолетов. Украинские власти надеются на принятие положительного решения в ближайшие две недели.
По мнению главы Минобороны, военные самолеты Запада способны "изменить правила игры в борьбе с Россией".
"(Надеюсь, - ред.), что ближайшие две недели обсуждений с европейскими и североамериканскими союзниками по военной авиации приведут к соответствующим обязательствам", - сказал Резников.
Также он добавил, что Украина уже получила военную технику от Запада, которой у нее когда-то не было. Речь шла о противотанковом оружии, зенитных установках, дальнобойной артиллерии и системах противовоздушной обороны.
Резников обратил внимание, что с началом войны украинцам начала поступать такая военная техника, которой у Украины когда-то и не было. В частности, противотанковое и зенитное оружие, а также артиллерия большой дальности и системы ПВО.
"Для меня все, что невозможно сегодня (будет) возможно завтра", - подчеркнул Алексей Резников.
Планы по поставкам Украине истребителей F-16
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее намекнул, что Украина скоро может получить американские военные самолеты F-16. В Facebook он опубликовал видео с подписью "Скоро в небе Украины".
По информации Politico, военные чиновники подталкивают Минобороны США к решению о поставках Украине истребителей F-16. Другой источник добавил, что Штатам понадобятся недели на решение вопроса. Нужно получить одобрение на передачу самолетов другими странами. Впрочем, в Пентагоне и публично сказали, что поставки Киеву F-16 не исключены.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украине в перспективе понадобится полностью заменить свой парк советских боевых самолетов на F-16. ВС планируют сформировать минимум 5 воздушных бригад.
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