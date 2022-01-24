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Большая война России с Украиной и провокации со стороны Москвы: Илларионов назвал сценарий

24 января 2022, 05:45
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Зеленский был прав, когда призывал не паниковать, но слова о возможном захвате Харькова были ошибкой, считает Андрей Илларионов.

Андрей Илларионов
Большой войны России и Украины в ближайшие несколько недель не будет – Илларионов / УНИАН

Украинцы должны знать, что в ближайшие недели большой войны между Москвой и Киевом не будет. Количества военных сил, которые россияне сконцентрировали у украинских границ, недостаточно для реализации сценария наступательной операции. Для того чтобы начать масштабные военные действия, россиянам бы понадобилось от 500 000 до 1 000 000 войск. Такого числа подразделений у рубежей Украины сейчас нет и в ближайшее время не должно быть. Однако есть вероятность мелких нападений и провокаций, возможно, со стороны оккупированных Крыма и Донбасса. Об этом заявил российский экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что полномасштабного российско-украинского конфликта в ближайшее время не будет. Числа военных подразделений РФ у кордонов Украины недостаточно для наступления. Фиксируется множество данных о переброске сил, но признаков наступления нет.

Читайте такжеУгроза военного вторжения России: Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать"В ближайшие несколько недель большой войны не будет, и я хотел бы, чтобы украинцы это точно знали. Почему ее не будет? Прежде всего и главным образом потому, что тех войск, которые Россия концентрирует вблизи украинской границы, абсолютно недостаточно для проведения полномасштабного наступления на территорию Украины и для развязывания большой войны. У нас сейчас есть довольно большое количество данных со стороны военных украинских, российских, европейских, американских. Эти данные и заключения, анализ всех фотографий, огромного количества видеоматериалов, перехвата радио, огромное количество информации от людей, которые видят движущиеся составы с военной техникой и войсками — все это вместе показывает: войска перебрасываются, войска накапливаются, но этих сил недостаточно для развязывания полномасштабной войны против Украины", - объяснил Илларионов.

По его словам, для серьезного наступления России может понадобится от 500 000 до 1 000 000 миллиона войск. Такого количества военных сил у границ нет, и в ближайшее время не будет. Впрочем, провокации и мелкие нападения, в том числе с оккупированных районов Донбасса и Крыма, могут быть.

"Чтобы быть готовым и попытаться развязать крупномасштабную войну, Россия должна иметь готовыми силы, измеряемые сотнями тысяч войск — от 500 тысяч до миллиона. Этих войск у России нет, и в ближайшее время на границах их не будет. Что касается провокаций, мелких нападений, обстрелов — увы, это возможно. Это происходило на протяжении последних восьми лет, исключить этого нельзя. Возможны локальные операции и со стороны ОРДЛО, и со стороны Крыма", - добавил эксперт.

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Также Илларионов подчеркнул, что президент Зеленский сделал правильное заявление в своем видеообращении, когда призвал не поддаваться панике. Но слова о возможном захвате Харькова были ошибкой главы государства.

Угроза военного вторжения России в Украину

В Вашингтоне сделали заявление о возможной подготовке Россией плана по реализации провокации на Донбассе в виде нападения на боевиков "ДНР" "под чужим флагом". Целью такого сценария может быть создание условий для полномасштабного военного наступления на территорию Украины. Данными сведениями располагает разведка США.

Журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны Украины опубликовали материал, в котором говорится о том, что Россия завершает стягивать свои войска к украинским границам. Россияне сконцентрировали у рубежей уже более 127 тысяч войск. В ведомстве не исключают ракетного удара по объектам стратегической важности.

Замглавы руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Песков сказал, что передвижение российских войск в приграничных с Украиной районах связано с якобы напряженной ситуацией в регионе и действиями НАТО. Москва считает свои маневры "мерами предосторожности".

Хозяин Белого дома Джо Байден предупредил президента США Владимира Путина о небывалых санкциях в отношении России в случае ее военной атаки на Украину. По его словам, при таком сценарии российским банкам могут запретить работать с долларом, что обернется катастрофическими последствиями.

Спикер Кремля Дмитрий Песков считает, что заявления о новых санкциях против РФ могут, дескать, спровоцировать "гражданскую войну" в Украине и попытку Киева освободить оккупированный Донбасс силовым путем.

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