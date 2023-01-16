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Борьба с ракетными ударами РФ и ситуация фронте: Зеленский провел заседание Ставки

16 января 2023, 15:32
На заседании Ставки главнокомандующего обсуждалась информация о возможных действиях страны-агрессора России в ближайшее время, рассказали в Офисе президента.
Зеленский, ВСУ, Харьковская область
Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсуждался вопрос противодействия ракетным ударам РФ / Коллаж ОП, Telegram-канал В. Залужного

Президент Украины, верховный Главнокомандующий войсками Владимир Зеленский провел новое заседание Ставки. Обсуждались вопросы противодействия ракетным атакам России, ситуация на фронте в Донецкой области и на юге и новые возможные планы российских оккупантов.

Как сообщили в Офисе президента, в ходе заседания участники Ставки заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений о ситуации на передовой. Отдельно обсуждалась обстановка на Донецком и Южном направлениях.

Кроме того, были представлены сведения о возможных действиях российских оккупационных войск в ближайшее время. Участники Ставки изучали возможности подготовки врага к нанесению новых ракетных ударов по Украине и мероприятиям, направленные на противодействие угрозе.

Также во время заседания Ставки проанализировали ситуацию с обеспечением украинских войск боеприпасами и распределением их по военным подразделениям.

Угроза нового наступления России на Украину

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что агрессор Россия в ближайшие месяцы способен пойти в новое наступление на Украину. По его словам, у Москвы больше нет ресурсов для того, чтобы затягивать войну. По мнению чиновника, Украину ожидают сложные 2-3 месяца.

Замначальника Главного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов сказал, что войска РФ, вероятно, в ближайшее время осуществят попытку полного захвата Донецкой области. После этого российские оккупанты попробуют продвинуться на Запорожском направлении.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что Россия может пойти в новое наступление весной. По словам министра, захватчики могут атаковать на юге и востоке – с тех украинских территорий, которые они ранее оккупировали.

Война России против Украины:

Владимир Зеленский Офис президента война России и Украины
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