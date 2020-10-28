Чем может обернуться провал "слуг" на местных выборах – прогноз эксперта

На досрочных выборах партии Слуга народа не стоит рассчитывать на повторение успеха прошлой парламентской гонки / УНИАН

Неудача на местных выборах, которые прошли в Украине 25 октября, может привести к расколу в политической партии Слуга народа. В результате это может закончиться либо созданием новой коалиции в Верховной Раде, либо досрочными выборами.

Такое мнение высказал эксперт Украинского института политики Кирилл Молчанов, передает Апостроф.

Он отметил, что из-за центробежных тенденций в Слуге народа может возникнуть нехватка голосов по законопроектам, что может подтолкнуть президента Зеленского к резким шагам.

"Либо придется создавать новую коалицию (вопрос - с кем?), либо идти на досрочные выборы. Для президента роспуск парламента станет крайним вариантом, когда уже совсем припечет и нужно будет существенно разрядить обстановку", - считает Молчанов.

В случае проведения досрочных выборов партии Слуга народа не стоит рассчитывать на повторение успеха прошлой парламентской гонки. В частности, от политсилы отойдет электорат, который изначально не был для "слуг" базовым:

На юго-востоке избиратели скорее всего вернутся к партиям Оппозиционный блок и Оппозиционная платформа - За жизнь (ОПЗЖ).

Европейская солидарность Петра Порошенко имеет шансы откусить часть электората в центральных и западных областях.

Батькивщина также может получить голоса избирателей, недовольных экономической и социальной политикой Зе-команды.

Не лучше сложится ситуация, если "слуги народа" пойдут на выборы несколькими колоннами, считает Молчанов. Условно прозападное крыло СН будет конкурировать с ЕС Петра Порошенко, а часть "слуг", ориентированных на юго-восточные регионы, будут противостоять Оппозиционной платформе и ОПЗЖ.

"В обоих случаях "зеленые" будут играть на чужом поле, а Владимиру Зеленскому придется выбирать, какую именно группу тянуть за счет личного рейтинга", - считает эксперт.

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Напомним: