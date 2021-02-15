ЦИК зарегистрировала очередных кандидатов на довыборы в Раду

ЦИК зарегистрировала кандидатов на довыборы в Раду / УНИАН

В понедельник, 15 февраля, стало известно о том, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже восьмерых кандидатов в нардепы на промежуточных выборах в Верховную Раду, сообщает официальный сайт ЦИК в понедельник, 15 февраля.

"ЦИК зарегистрировала Валентина Рыбина кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года от политической партии Партия Шария", – сообщает пресс-служба ЦИК.

При этом комиссия отказала Руслану Токарю в регистрации кандидатом от партии Справедливая страна в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области. Основная причина для отказа – невнесение денежного залога в размере, указанном в законе. Кроме того, были другие нарушения, на которые ЦИК обратила внимание в своем решении.

ЦИК уже зарегистрировала семерых кандидатов в народные депутаты:

Викторию Шилову (партия Держава) – в ОИО №50,

Михаила Ноняка, Александра Шевченко (За майбутне),

Марусю Звиробий (Елена Самбул (Биленька) от Евросолидарности,

Руслана Зозулю (партия Розвиток и Добробут),

Руслана Кошулинского (ВО Свобода)

Юрия Юрченко (Нова демократия) – в ОИО №87.

Довыборы в Раду - о чем сообщалось ранее: