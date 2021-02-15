ЦИК зарегистрировала очередных кандидатов на довыборы в Раду

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже восьмерых кандидатов в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду.
В понедельник, 15 февраля, стало известно о том, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже восьмерых кандидатов в нардепы на промежуточных выборах в Верховную Раду, сообщает официальный сайт ЦИК в понедельник, 15 февраля.
"ЦИК зарегистрировала Валентина Рыбина кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года от политической партии Партия Шария", – сообщает пресс-служба ЦИК.
При этом комиссия отказала Руслану Токарю в регистрации кандидатом от партии Справедливая страна в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области. Основная причина для отказа – невнесение денежного залога в размере, указанном в законе. Кроме того, были другие нарушения, на которые ЦИК обратила внимание в своем решении.
ЦИК уже зарегистрировала семерых кандидатов в народные депутаты:
- Викторию Шилову (партия Держава) – в ОИО №50,
- Михаила Ноняка, Александра Шевченко (За майбутне),
- Марусю Звиробий (Елена Самбул (Биленька) от Евросолидарности,
- Руслана Зозулю (партия Розвиток и Добробут),
- Руслана Кошулинского (ВО Свобода)
- Юрия Юрченко (Нова демократия) – в ОИО №87.
Довыборы в Раду - о чем сообщалось ранее:
- Волонтер и доброволец Елена Беленькая, более известная как Маруся Звиробий, решила баллотироваться на довыборах в Раду по 87-му округу в Ивано-Франковской области от партии Европейская солидарность.
- Украинский спортсмен Василий Вирастюк станет кандидатом в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду от партии Слуга народа.
- Партия пятого президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность выдвигает своим кандидатом на довыборы в Верховную Раду по 50 мажоритарному округу в Донецкой области врача Юлию Кузьменко.