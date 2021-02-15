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ЦИК зарегистрировала очередных кандидатов на довыборы в Раду

15 февраля 2021, 21:11
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже восьмерых кандидатов в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду.

ЦИК, ЦВК, Центризбирком
ЦИК зарегистрировала кандидатов на довыборы в Раду / УНИАН

В понедельник, 15 февраля, стало известно о том, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже восьмерых кандидатов в нардепы на промежуточных выборах в Верховную Раду, сообщает официальный сайт ЦИК в понедельник, 15 февраля.

"ЦИК зарегистрировала Валентина Рыбина кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года от политической партии Партия Шария", – сообщает пресс-служба ЦИК.

При этом комиссия отказала Руслану Токарю в регистрации кандидатом от партии Справедливая страна в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области. Основная причина для отказа – невнесение денежного залога в размере, указанном в законе. Кроме того, были другие нарушения, на которые ЦИК обратила внимание в своем решении.

ЦИК уже зарегистрировала семерых кандидатов в народные депутаты:

  • Викторию Шилову (партия Держава) – в ОИО №50,
  • Михаила Ноняка, Александра Шевченко (За майбутне),
  • Марусю Звиробий (Елена Самбул (Биленька) от Евросолидарности,
  • Руслана Зозулю (партия Розвиток и Добробут),
  • Руслана Кошулинского (ВО Свобода)
  • Юрия Юрченко (Нова демократия) – в ОИО №87.

Довыборы в Раду - о чем сообщалось ранее:

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